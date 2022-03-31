巴拉圭牛肉製成泡麵滷味　蔡英文見巴國工商部長：緊密合作的夥伴

▲總統蔡英文接見「巴拉圭工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）」訪問團。（圖／總統府提供，下同）

實習記者張鈞量／台北報導

總統蔡英文31日接見訪台的巴拉圭工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni），她表示，台灣與巴拉圭都是捍衛民主自由的夥伴，台巴經濟合作協定（ECA）也加速帶動兩國貿易的持續成長，強調台灣會和巴拉圭在各領域繼續深化合作。

蔡英文表示，賈斯迪優尼多次訪問台灣，今年再次率領工商部官員和企業來訪，「我要表達最誠摯的歡迎」。這也是疫情爆發後，睽違2年多來，在總統府第一個接待的巴拉圭訪團。

蔡英文回顧，過去5年多來，台灣和巴拉圭的合作交流越來越緊密。「我曾前往巴拉圭進行國是訪問、也出席阿布鐸總統的就職典禮」，而台灣也是巴拉圭總統阿布鐸就職後第一個進行國是訪問國家，當時賈斯迪優尼也以外長身分陪同來訪，這都顯示兩國的深厚情誼。

蔡英文強調，對於俄國入侵烏克蘭，阿布鐸總統跟台灣一樣，公開譴責俄羅斯，再次彰顯台灣和巴拉圭是共同捍衛民主自由價值的夥伴。去年9月，阿布鐸總統在聯合國大會，表達支持台灣參與聯合國。「我也要感謝巴拉圭，多次在重要國際場合為台灣仗義執言」，展現對台灣的堅定支持。

蔡英文指出，台灣和巴拉圭在經濟貿易方面，是非常緊密合作的夥伴。尤其台巴經濟合作協定（ECA）從2018年生效以來，也加速帶動兩國貿易的持續成長。

她表示，去年，台灣從巴拉圭進口的冷凍牛肉，高達2.9萬公噸，創下新紀錄，不但在超市及餐廳販售，也製作成牛肉麵泡麵、滷味禮盒等產品，非常受到台灣消費者喜愛；今年，台灣也開放巴拉圭牛雜零關稅進口，因此今年1月的進口量，已經達到去年進口總量的3成，同時台灣也在考慮其他巴拉圭畜牧產品的進口，這些交流合作，都代表台灣對巴拉圭的重視。

蔡英文說，未來，台灣會和巴拉圭在各領域繼續深化合作，「我們也期待，跟賈斯迪優尼部長及各位訪賓一起努力」，持續提升兩國關係，共創繁榮發展。

▼蔡英文接見巴拉圭工商部長。（圖／翻攝蔡英文臉書）