　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蔡英文總統將提名邢泰釗任檢察總長　咨文已送立院

▲▼法律雲更生復歸影音專訪,台北地檢署邢泰釗檢察長。（圖／記者李毓康攝）

▲邢泰釗獲提名為檢察總長。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

總統府於31日發布新聞，指出蔡英文總統將提名高檢署檢察長邢泰釗，擔任檢察總長，並已將咨文送交到立法院，由立法院行使同意權。蔡英文在新聞稿中指出，邢泰釗學經歷豐富，「領導能力備受肯定」，是「積極任事之行動幹才」。

以下為總統府聲明內容：

蔡英文總統在今（31）日提名現任臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗先生為最高檢察署檢察總長，總統府並於今日送交咨文至立法院，咨請該院行使同意權。

總統府發言人張惇涵表示，現任最高檢察署檢察總長江惠民任期將於今年5月7日屆滿，總統依《法院組織法》第66條第2項規定，提名邢泰釗先生為最高檢察署檢察總長。

張惇涵說明，邢檢察長現年63歲，國立中興大學法律學系法學士、中國文化大學法律學研究所法學碩士，現任臺灣高等檢察署檢察長。歷任雲林、屏東及高雄地檢署檢察長、金門及花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、臺北地檢署檢察長等職，具資深檢察實務經歷，領導能力備受肯定。同時，亦為此次中華民國檢察官協會推舉最高票者，不僅符合《司法人員人事條例》第16條第3款所定檢察總長須具備之資格，亦孚眾望。

張惇涵表示，邢檢察長從事檢察實務工作三十餘年，並長期擔任檢察長，為積極任事之行動幹才。在北檢檢察長任內，指揮偵辦樂陞收購詐欺案、遠雄集團弊案、第一銀行盜領案、中信金購地弊案、105年12月查獲史上最大量古柯鹼運毒案等重大案件，並於109年中央公職人員選舉查賄績效經評比為全國第一，展現偵辦違法犯罪實績。此外，擔任高檢署檢察長，為提升偵查動能，進一步整合科技偵查資源；加強督導毒品、金融、國家安全犯罪案件偵辦工作；成立查緝資通犯罪督導中心，建構打擊資通犯罪平台；及透過各類犯罪專案督導小組進行跨轄、跨級之偵查資源整合。

為提名資績優異、才識專業兼具之人選，並持續推動落實司法改革，以符合人民期待，總統在徵詢各界意見並嚴謹審酌後，決定提名邢泰釗先生為新任檢察總長，咨請立法院同意。總統期盼獲得立法院支持，本項人事提名案能順利通過。

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
12星座「人生轉捩點」要到了　命理師曝關鍵時刻
小Call家人買預售屋遇詐騙　700萬退休金全沒了！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

蔡英文總統將提名邢泰釗任檢察總長　咨文已送立院

劉時宇／小孩子才作選擇，我全都要──公務員可以兼職嗎

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

女友寄貨慢吞吞他車內碎念　車門一開秒變嗲喊：寶鼻～❤

吳映潔提建議「秒被姚元浩捂嘴」委屈哭了　庹宗康擁入懷暖心安慰：那些臭男生！

蔡英文總統將提名邢泰釗任檢察總長　咨文已送立院

劉時宇／小孩子才作選擇，我全都要──公務員可以兼職嗎

野馬男闖紅燈撞死21歲女　一審判4年8月「先強制治療3年」

98.2萬起！Honda泰國發表「喜美e:HEV油電版」　台灣有望導入嗎

國際火線／冷戰諜魂：普丁大帝的崛起

從三個女主角看人生抉擇！　盤點十大「女力爆棚」職場韓劇

早起拜祖先仍中海軍陸戰隊　眼神死嘆：是我的還是我的

法律熱門新聞

劉時宇／公務員可以兼職嗎

輔大學弟性侵學姊案　判賠90萬確定

5男關一起　牢房竟變炮房

給說法／玩空拍機小心違法遭罰

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

總統提名邢泰釗任檢察總長

告訴6月期限　法界：過了就GG

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

王令麟鼓勵更生人　現已能回饋社會

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

狼師性侵國中女　輕判6月定讞

李善植／和解書有法律效力嗎

遭報導查大停電　高檢署澄清

更多熱門

相關新聞

反擊美制裁　陸：對美官員採取簽證限制

反擊美制裁　陸：對美官員採取簽證限制

美國國務卿布林肯日前表示，將對侵犯人權的中國大陸官員實施簽證限制。對此，大陸外交部31日宣布，為維護中國主權安全發展利益，保護中方人員正當合法權益，中方決定對在涉華人權問題上炮製謊言，推動出台對華制裁、損害中方利益的美方官員對等採取簽證限制。

單親媽勒斃6歲兒7歲女　自稱「99分媽媽」無期定讞

單親媽勒斃6歲兒7歲女　自稱「99分媽媽」無期定讞

帶女友辦貸款+開戶　「24歲高檢署檢察官」露餡

帶女友辦貸款+開戶　「24歲高檢署檢察官」露餡

巴國牛肉製成泡麵　蔡英文：台巴是緊密合作的經貿夥伴

巴國牛肉製成泡麵　蔡英文：台巴是緊密合作的經貿夥伴

歐付寶林一泓賣股案　二審改判6年

歐付寶林一泓賣股案　二審改判6年

關鍵字：

法律人權蔡英文檢察總長最高檢察署咨文立法院邢泰釗

讀者迴響

熱門新聞

《與神同行》金香起新戲出意外！2台大車對撞　製作人死亡

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！現場照曝光

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

不斷更新／全台31校停課！9縣市爆師生確診

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　

即／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

暴增87例創新高　該重返三級警戒？網抖：「3行業」會倒光

丟丟妹直播「燙油濺雙手」！　傷勢曝光網：怎這麼嚴重

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

快訊／新北暴增27例　足跡橫跨8行政區

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

住旅館「直擊男友貼牆壁DIY」！她躺床崩潰了

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面