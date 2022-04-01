快訊／南韓2架戰機KT-1「空中訓練」相撞！　3死1重傷

▲南韓空軍訓練用戰機KT1。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／綜合外電報導

根據《韓聯社》最新消息，南韓稍早一架空軍訓練用戰機KT-1於今（1）日下午1時36分（台灣時間下午12時36分）在慶尚南道泗川市正東面古邑里，與另一架的KT-1於飛行訓練時在空中相撞，雙雙墜落教會旁的田野，造成包括機師在內共3人死亡、1人重傷（或失蹤）。

消防當局派遣2架消防直升機、14台消防車、35名人力前往搜救，目前尚在調查墜機原因。2架戰機落地點附近有民宅，不過目前並無其他民間人士傷亡。

韓媒《News1》則指出，事故發生後，機上駕駛緊急跳傘逃生，卻仍不幸喪命，有附近讀者拍到戰機相撞前，駕駛們跳傘求生的畫面。南韓空軍則表示，目前正確認該名跳傘機師的下落、是否生還。傷亡人數將會隨時有所變動。

사천교회 인근 상공에서 공군 훈련용 전투기와 헬리콥터가 충돌했다.



[속보]경남 사천에서 공군 훈련 전투기 2대 충돌…3 명 사망 (출처 : 뉴시스 | 네이버 뉴스) https://t.co/lAgLice7Hs pic.twitter.com/p9OEM1QJ54 — CoreCorean (@CoreCorean) April 1, 2022

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