孕婦上夜班「打瞌睡」慘遭資遣！怒告公司判決出爐

▲法院判公司要賠償。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

大陸廣東省一名女員工懷孕上夜班，由於實在太睏，因此在工作期間打瞌睡，結果被公司裁員，還沒拿到資遣費，一氣之下告上法院。珠海市中級人民法院審理後，認為女員工處於懷孕期間，屬特殊的生理階段，行為有其身體客觀原因，因此判公司要賠償4萬8146人民幣（約新新台幣21.7萬元）給女員工。

根據陸媒《九派新聞》報導，公司指控，女員工已在公司服務7年，近日在值夜班的時候，常常於凌晨出現睡著情況，一周7天，其中4天分別睡著6分鐘、8分鐘、28分鐘及6分鐘，嚴重違反公司的制度，因此決定把她開除，並且不支付資遣費。

女員工則認為，自己打瞌睡的時間點都發生在凌晨4、5點，且時間都很短，這屬於正常生理需求，公司這麼做不合理，因此提起勞動仲裁。

案經上訴，法官認為，公司單方解約時要兼顧情理，考慮合理性問題，女員工的違紀行為均在夜裡，並未嚴重影響崗位職責，且女員工當時懷有身孕，屬特殊的生理階段，打瞌睡行為有其身體客觀原因，因此判公司要賠償4萬8146人民幣（約新新台幣21.7萬元）。

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