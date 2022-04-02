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屏東兄弟檔警察合作無間　台南聯手逮獲通緝犯

▲內埔警分局偵查隊員楊才層、楊士層兄弟檔逮獲李姓通緝犯 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲內埔警分局偵查隊員楊才層（左）、楊士層兄弟檔逮獲李姓通緝犯 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉李姓男子因酒駕遭判處有期徒11個月，卻不到案執行，藏匿台南友人家中，內埔警分局偵查隊楊才層、楊士層兄弟查出他的行蹤，前往埋伏，以兩車夾擊方式堵住他的逃路，被逮個正著，押解屏東地檢署歸案，楊才層、楊士層兩兄弟無間的配合默契，讓同行的刑警同仁十分佩服，李嫌聞訊也甘拜下風。

▲內埔警分局偵查隊員楊才層、楊士層兄弟檔逮獲李姓通緝犯 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

內埔警分局表示，李姓男子於2021年間因酒後駕車涉犯公共危險罪為警方查獲，遭屏東地方法院判處有期徒刑11月，雖然可以易科罰金，但他因無法繳納30餘萬罰金，又不想入監服刑，便隱匿自己身分，藏匿在台南市友人家中，被屏東地檢署發布通緝。

內埔分局員警清查轄內治安顧慮人口時，發現他經發布通緝後即不見蹤跡，訪查鄰居、親友，並過濾他交往對象後，懷疑可能藏匿台南市友人住處，於是派員前往埋伏查緝。

3月31日中午12時，李男外出返回該處所時，已經熟悉李嫌作息的內埔警分局偵查隊楊才層、楊士層兩兄弟隨即上前追捕，並以兩車合擊的方式將李嫌包圍，完全堵住他所有逃跑路線，兩兄弟使用車輛合圍通緝犯時完美的默契配合，逮獲李男，令同行的刑警同仁感到十分佩服。

內埔警方表示，哥哥楊才層從事刑警工作4年，專攻詐欺案件的偵破，這兩年來破獲數團的詐欺集團、弟弟楊士層在取得國立大學碩士學位後，亦追隨哥哥的腳步從事刑警工作，兄弟兩人在工作上良性競爭且互相合作，且經隊長張程湧的調教下已均能獨當一面偵辦案件，追緝毒犯、打擊犯罪；兄弟倆表示，能在同一個單位為了社會治安努力，實屬得來不易的緣分。

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