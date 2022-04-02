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營建業開高薪「等嘸人！」他問為何年輕人寧願月賺30K？網曝真相

▲▼工人,勞工,工地,工安,工地勞工安全,營建工程。（圖／記者季相儒攝）

▲營建業缺工問題嚴重。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣目前缺工問題嚴重，根據營建署最新統計中顯示，營造業缺工嚴重人力缺口近11.8萬人，而主計總處則認為缺工人數有2.5萬人。對此，有網友就好奇詢問，為何許多營建業老闆一天開價幾千，結果年輕人卻寧願從事一個月賺3萬的工作，也不願去營建業？貼文一出，馬上引發不少網友討論。

一名網友近日在PTT以「營建業很愛強調高薪還招不到人？」為題發文表示，每次看到缺工新聞一定會有營建業老闆在抱怨，表示自己一天開價幾千還找不到人，反而年輕人都寧願去跑外送、去速食店打工，一個月賺3萬也不願去營建業，讓他相當好奇「真的是年輕人寧願錢少也不要做累的工作嗎？真實的工地行情到底多少？」

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▲▼大潭電廠,移工,勞工,營造業,工地。（圖／記者余弦妙攝）

▲營建業從業人口年齡偏高。（圖／記者余弦妙攝）

1位高雄建商業者就表示，目前在建築工地50歲以下的都算是年輕人，很多時候根本沒有40歲以下從業人員，甚至必須到原住民部落找工人，清晨包車到山區把整村的人帶到工地現場，傍晚前再整車帶回去，一般市區根本沒有年輕人願意做。

為此，不少人就揭露營建業低薪真相，「工安還是幾十年前那套，薪水又不夠高，誰會想做？」、「只有技術工才有他說的薪水，而且還是只算日薪，粗工好像薪水沒調整」、「紮筋2700、模板3200，有工地要求當天現領，泥作師傅也是2500~2700」、「基本時薪都168了，工地薪水還不是那個樣子」。

▲▼缺工,搶工,科技業,台積電,移工,開放,失業率。（圖／記者陳筱惠攝）

▲現在工地幾乎看不到40歲以下的年輕人，斷層非常明顯。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，也有許多網友認為，「工安問題」才是最大關鍵，「工安措施即便有但也還是很危險」、「公安不改善誰去啊！連讀土木的也很多人不去營造業」、「看看那些工安意外截肢甚至死亡的，誰敢去啊」、「講白一點，出現工安意外，要申請理賠，就永遠找不到相關營建單位，躲的躲、閃的閃，根本沒有保障」。

1位高雄建商業者就表示，目前在建築工地50歲以下的都算是年輕人，很多時候根本沒有40歲以下從業人員，甚至必須到原住民部落找工人，清晨包車到山區把整村的人帶到工地現場，傍晚前再整車帶回去，一般市區根本沒有年輕人願意做。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良先前曾說明，目前營建業真正提出僅2000多個職缺，這些職缺都是一對一的專案協助，但在服務過程中確實也發現問題，首先業者提出的職缺，在勞動薪資要件部分多偏低，導致國人就業意願偏低，再來就是部分業者最主要還是傾向透過引進移工的方式來補足人力，所以再提出職缺之後，又取消了後續的服務，這部分會後續會繼續努力。

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缺工營建業

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