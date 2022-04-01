中市府用心活化舊城區　太陽餅博物館月月展覽藝術新亮點

▲▼台中市文化局副局長曾能汀（左2）欣賞展覽，由美女畫家朱先仙（右）調說。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市是太陽餅故鄉，有百年歷史建築的全安堂更是文化部在台中補助修繕活化的第一件工程，台中市文化局多年來為培育藝術家甚至有潛力的學生舉辦多次展覽，不但活絡沒落的舊城區，更是推動藝文風氣火車頭，1日起由東海大學文學院教師朱先仙展出壓克力畫作，文化局副局長曾能汀致詞表示，民眾不妨利用連假一邊品嚐百年太陽餅香，一邊欣賞變幻莫測的象徵主義。

朱先仙自幼喜愛藝術文學，畫作深受趙無極與朱德群、吳冠中影響，旅外求學10多年，在西方美學耳濡目染薰陶下，對於象徵主義的畫派更是嚮往，回台後，除了2006年在東海大學教授外語，更自創服飾品牌，還設有專櫃，她的壓克力畫創作曾在2021年參加過「帝圖拍賣場」高價賣出。

朱先仙在台中次首次個展「柯夢波丹」，今天在台灣太陽餅博物館展出，其畫作展現人生態度，欣賞作品如同品嚐一杯柯夢波丹雞尾酒，白橙皮的甜，檸檬汁的酸，蔓越莓的特殊澀味，還有著伏特加酒強烈的後勁，而朦朧的粉紅色，更表現出都會女性的摩登時尚，欣賞變幻莫測的色彩，不僅是閱讀創作者內心情感，也呼應人們對世界的思考，繁雜世界有單純的美好。

曾能汀表示，全安堂是日治時期建築，早期是販售進口藥品、民生用品，如今經過文化部補助修繕再造，讓老建築重現光彩，並融合台中在地糕餅文化，因此規劃為台灣太陽餅博物館，是台中市執行文化部補助老建築修繕第一個完工案件，紅磚牆加上灰白色系的飾帶，為典型辰野式樣。

曾說，太陽餅博物館多年來展出各項藝文活動，包括水彩、油畫、攝影、師生聯展，也提供給年輕學子手繪動漫展覽，以年輕小提琴家演奏機會，經常有藝文人士聚會，堪稱是台中市藝文展場新亮點，4月份邀請到朱先仙展出個人首展，其畫作中的女性柔美感性顯露無遺，透過畫作詮釋，認識畫家對於生命熱誠與執著。





▲台中市政府用心活化舊城區，將全安堂規劃為太陽餅博物館。（圖／太陽餅博物館提供）

太陽餅博物館執行長陳瑛宗表示，「全安堂」一樓為太陽餅文創產品販售與現場DIY體驗，二樓則有輕食餐廳，以及藝文展覽，希望透過藝文賞析增加來客數，活絡舊城區的商機，促進地方發展。