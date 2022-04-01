普丁簽署命令！今起買天然氣「用盧布付款」　否則撕毀合約

▲ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，國際社會紛紛祭出制裁。俄國總統普丁出手報復，3月31日發表電視談話警告，「不友好國家」1日起若不用盧布購買天然氣，俄國可能撕毀合約。歐洲各國政府已經拒絕，德國更稱俄國此舉簡直是敲詐。

普丁透過電視談話宣布，欲購買俄國天然氣的「不友好國家」需在俄國銀行開設盧布帳戶，4月1日起使用這些帳戶支付天然氣費用，否則將視為是買家違約，需承擔後果，「沒有人免費賣東西給我們，我們也不打算做慈善，也就是說現有的合約會被終止。」

俄國此舉使歐洲面臨失去1/3天然氣供應的危機，最仰賴俄國天然氣的德國已啟動緊急計畫，可能實施能源配給。

歐盟和G7先前已經拒絕使用盧布採購天然氣，義大利正與歐洲夥伴聯絡，以求對俄羅斯做出強硬回應，強調即便俄羅斯中止供應天然氣，該國天然氣儲量也足以維持經濟活動。德國能源公司則表示，正與政府針對「斷氣」可能性密切磋商，擬定相關策略。

不過根據克里姆林宮公開的法規細節，外國買家似乎還是可以使用歐元及美元支付。普丁簽署的法令授權國有的天然氣工業銀行（Gazprombank）為購買天然氣開設外匯及盧布帳戶，歐洲買家可以外幣支付，並授權該銀行將款項兌換成盧布，再以盧布正式購買天然氣。《衛報》指出，這項複雜的機制使克宮能在與歐洲各國對峙的局面下保住面子，同時避免歐洲天然氣供應中斷。

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