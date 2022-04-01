烏克蘭絕地大反擊！奪回切爾尼戈夫南部「2村莊」　將領軍打回基輔

記者葉睿涵／綜合報導

英國國防部聲稱，烏克蘭軍隊已重新奪回北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）附近村莊的控制，並將持續朝基輔方向進行反擊。相關消息已獲烏克蘭軍方證實。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 April 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/b1sBLFpfdb — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 1, 2022

綜合外媒報導，在烏俄29日的和平會談後，俄羅斯宣布將縮減在基輔及北部城市的軍事活動，但烏克蘭隨後卻怒批俄軍不守承諾，持續襲擊切爾尼戈夫。英國最新情報顯示，在激烈的戰鬥後，烏克蘭軍方目前已重奪切爾尼戈夫南部的「斯洛博達村」（Sloboda）和「盧卡什夫卡村」（Lukashivka）2個村莊。

報導稱，斯洛博達村和盧卡什夫卡村對烏克蘭極為重要，因為這2個村莊是軍方為切爾尼戈夫和基輔運送補給的重要路線，而且斯洛博達村也是烏克蘭突破俄軍在切爾尼戈夫包圍的關鍵。如今，拿下了這2個重地的烏克蘭軍隊，將持續朝基輔的東方及東北方進行反擊。

#Ukraine: A Russian T-72B3 tank burning after being hit by the Ukrainian forces in #Chernihiv Oblast. Not the safest thing to stand near to though. pic.twitter.com/OmCih12vuJ — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 30, 2022

此前網上有影片顯示，斯洛博達村在爆發一連串襲擊後，處處早已佈滿硝煙。在一場激烈對戰後，烏克蘭炸毀了當地一輛俄羅斯坦克，讓街道瀰漫著濃濃的白色煙霧，而戰勝的烏克蘭士兵則志高氣昂地扛著步槍，四處走動。