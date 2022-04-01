　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸酸台利用烏克蘭災難？　吳釗燮：中國不高興代表我們做對了

▲外交部長吳釗燮主持「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長吳釗燮回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

烏俄戰事延燒，吳釗燮1日下午在「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」表示，台灣人民對烏克蘭表達的善心都是自動自發，不是中國講的「利用他人災難」，也沒有額外的意圖，台灣一定要譴責俄羅斯，並加入國際社會制裁的行列，並隔空嗆中國說，「只要中國不高興，就代表我們做對了」。

吳釗燮今天下午宣布，賑濟烏克蘭專戶短短1個月就募集新台幣9.3億元，相當於3200萬美元，另外交部募集超過650噸物資，從3月17日開始，已經運送12批物資到斯洛伐克、波蘭等國家，將陸續運往烏克蘭。

不過，會中有媒體問及，中國對烏克蘭的援助不如台灣，還批評台灣利用他人災難等語，吳釗燮反駁該說法表示，外交部已經注意到中方的表態，基本上，無論台灣做什麼樣的善事，中共都是不喜歡的，曾有位前駐美外交官告訴他，「只要中國不高興，就代表我們做對了」。

吳釗燮說，基本上台灣人民對於烏克蘭人民所表達的善心都是自動自發，也是出於真心的，完全沒有額外的意圖，也沒有利用其他人災難這樣的情勢，「因為我們真的覺得，在烏克蘭所發生的事情十分的悲傷，甚至連學校、家戶都受到了轟炸，簡直就像俄羅斯對烏克蘭人民無差別的屠殺一樣」，因此，台灣一定要譴責這種行為，並加入國際社會譴責及制裁的行列。

吳釗燮語畢，現場多國駐台代表抱予熱烈掌聲表達贊同。他還開玩笑說，如果想要知道更多，可以看他的推特。

▲烏克蘭僑民代表林歐莉亞出席「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲烏克蘭僑民代表林歐莉亞出席「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」，將感謝信交付外交部。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
街口胡亦嘉高調結婚！周日萬豪辦婚宴　迎娶表特版女神
快訊／4天春假變年假　北市14校、9千學生疫情停課最長到4月
花蓮慈濟4醫護染疫！27歲男護理師Ct值13.5　足跡曝光
連假開始就變天！雨彈明抵台轟2天「急凍14°C」　回暖時間曝
才接到孫藝真捧花…孔曉振被爆準備結婚！　男友身份曝光
講不聽！波蘭記者貼照開酸「告訴我你住高雄」　見1行徑開轟
iOS 16不支援「3款舊iPhone」！　神機無法更新
北市公布7大張足跡！　好市多、錢櫃、知名皮膚科診所
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

霜降、原肉怎麼分？營養師教授「一招」辨真假

快訊／4天春假變年假　北市14校、9千學生疫情停課最長到4月10日

五千鄉親擠爆東港東隆宮　周春米展現團結勝選氣勢

神準預言疫情4月反撲　柯文哲盼：是可以控制的復發

基隆執行「類普篩」　柯文哲酸中央：常發明第一次看到的名詞

張惠妹隔7年登小巨蛋辦萬人演唱會　柯文哲：拜託大家口罩戴好

快訊／新北再新增2處足跡　到過新莊宏匯廣場、汐止越南餐廳

疫情爆發！北市公布7張足跡　好市多、錢櫃、師大知名皮膚科診所入列

陸酸台利用烏克蘭災難？　吳釗燮：中國不高興代表我們做對了

李敖兒子宣布參選台北市議員　曝政見「肅清柯文哲禍害市政餘毒」

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

霜降、原肉怎麼分？營養師教授「一招」辨真假

快訊／4天春假變年假　北市14校、9千學生疫情停課最長到4月10日

五千鄉親擠爆東港東隆宮　周春米展現團結勝選氣勢

神準預言疫情4月反撲　柯文哲盼：是可以控制的復發

基隆執行「類普篩」　柯文哲酸中央：常發明第一次看到的名詞

張惠妹隔7年登小巨蛋辦萬人演唱會　柯文哲：拜託大家口罩戴好

快訊／新北再新增2處足跡　到過新莊宏匯廣場、汐止越南餐廳

疫情爆發！北市公布7張足跡　好市多、錢櫃、師大知名皮膚科診所入列

陸酸台利用烏克蘭災難？　吳釗燮：中國不高興代表我們做對了

李敖兒子宣布參選台北市議員　曝政見「肅清柯文哲禍害市政餘毒」

桃園龜山區文青國中小學校舍新建工程動工　明年9月招生

受困阿爾卑斯山！海拔3000公尺失足急墜　他靠手機1功能奇蹟獲救

坐上麻吉女友後座他精蟲衝腦　噁男6度襲胸再壓地強脫衣褲

清明節放風箏驅逐厄運　元智外籍生作珍奶體驗台灣文化

小孩生病貓全程守著！　媽以為「溫馨照顧畫面」下秒喵卻偷打一拳

一度被迫停業！健身品牌年砸840萬重回中科　創區域最高租金

清明掃墓祭祖　桃園環保局籲：多加利用紙錢收運集中燃燒

長榮鋼改選名單出爐　欣陸投控董座殷琪挺哥哥派陣營

桃園「生熟廚餘全回收」4／1上路　違反者最高罰6千

為愛築夢新台灣　義大利主廚攜手愛妻打造披薩夢

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

政治熱門新聞

快訊／新北+40最新足跡　橫跨台北、基隆、桃園、台南

役期延長4個月擬變1年　實施時間曝光

快訊／北市開第一槍！　校外教學、畢業旅行都暫緩

快訊／新北暴增27例　足跡橫跨8行政區

沒公德心！大學生疫調說謊還打球、打麻將　黃珊珊怒斥：害人害己

快訊／新北今再爆雙位數確診　侯友宜15時親上火線

疫情爆發！北市公布7張足跡　好市多、錢櫃、師大知名皮膚科診所入列

快訊／新北+40「分佈8行政區」　中和26例最多

快訊／北市今再爆本土確診　文山區幼兒園老師確診

快訊／北市30多歲男足跡「跑遍5行政區」　好市多、麥當勞上榜

蘇貞昌：防疫「沒升級」不必擔心突封城

快訊／案23268台中參加婚宴確診　11處足跡曝

LIVE／新北一口氣暴增40例　侯友宜最新說明

快訊／北市+12「分布8行政區」　有2例是不明感染源

更多熱門

相關新聞

美上將：幕僚在說謊「普丁都知道」

美上將：幕僚在說謊「普丁都知道」

英美官員指出，俄國總統普丁一直受到「太過害怕」的幕僚們欺瞞誤導，因此無法得知戰場真實情況。但美國退役四星上將克拉克（Gen. Wesley Clark）卻認為，普丁肯定知道下屬在說謊，因為這正是俄軍的典型作風，「他就是靠著騙人說謊爬到權力顛峰，當然知道這個系統是如何運作的。」

烏克蘭奪回切爾尼戈夫南部「2村莊」

烏克蘭奪回切爾尼戈夫南部「2村莊」

普丁簽署命令　今起買天然氣「得用盧布」

普丁簽署命令　今起買天然氣「得用盧布」

烏克蘭認軍工業已全數被毀

烏克蘭認軍工業已全數被毀

快訊／賑濟烏克蘭專戶善款9.3億　吳釗燮：捐歐洲5國各100萬美元

快訊／賑濟烏克蘭專戶善款9.3億　吳釗燮：捐歐洲5國各100萬美元

關鍵字：

吳釗燮外交部烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土增104例「再創新高」

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

快訊／郝劭文爆求婚成功！單膝跪下捧戒告白

不斷更新／全台39校宣布停課！累計10縣市有師生確診

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

快訊／今增104例本土「分佈9縣市」

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

快訊／新北+40最新足跡　橫跨台北、基隆、桃園、台南

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降低36%

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面