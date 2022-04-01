陸酸台利用烏克蘭災難？　吳釗燮：中國不高興代表我們做對了

▲外交部長吳釗燮回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

烏俄戰事延燒，吳釗燮1日下午在「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」表示，台灣人民對烏克蘭表達的善心都是自動自發，不是中國講的「利用他人災難」，也沒有額外的意圖，台灣一定要譴責俄羅斯，並加入國際社會制裁的行列，並隔空嗆中國說，「只要中國不高興，就代表我們做對了」。

吳釗燮今天下午宣布，賑濟烏克蘭專戶短短1個月就募集新台幣9.3億元，相當於3200萬美元，另外交部募集超過650噸物資，從3月17日開始，已經運送12批物資到斯洛伐克、波蘭等國家，將陸續運往烏克蘭。

不過，會中有媒體問及，中國對烏克蘭的援助不如台灣，還批評台灣利用他人災難等語，吳釗燮反駁該說法表示，外交部已經注意到中方的表態，基本上，無論台灣做什麼樣的善事，中共都是不喜歡的，曾有位前駐美外交官告訴他，「只要中國不高興，就代表我們做對了」。

吳釗燮說，基本上台灣人民對於烏克蘭人民所表達的善心都是自動自發，也是出於真心的，完全沒有額外的意圖，也沒有利用其他人災難這樣的情勢，「因為我們真的覺得，在烏克蘭所發生的事情十分的悲傷，甚至連學校、家戶都受到了轟炸，簡直就像俄羅斯對烏克蘭人民無差別的屠殺一樣」，因此，台灣一定要譴責這種行為，並加入國際社會譴責及制裁的行列。

吳釗燮語畢，現場多國駐台代表抱予熱烈掌聲表達贊同。他還開玩笑說，如果想要知道更多，可以看他的推特。