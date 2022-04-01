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宜蘭綠博爆外聘確診舞蹈老師足跡　400多人篩檢結果曝

▲開幕不久的宜蘭綠博，因有確診者足跡，31日休園清消及400多人篩檢。（圖／記者游芳男翻攝）

▲開幕不久的宜蘭綠博，因有確診者足跡，31日休園清消及400多人篩檢。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭綠博3/31因應有確診者足跡事件，休園清消一天，並急匡列400多人，篩檢結果出爐，均為陰性 因此，今（1）日正常開園。

宜蘭衛生局表示，宜蘭綠博因29日有確診的學校外聘舞蹈老師到過，31日除立即休園一天進行上午一次、下午一次清消之外，也對所有於3/29、3/30入園的工作人員，無論身分一律進行快篩與PCR核酸檢測，初步快篩結果計有1男4女共5人呈現偽陽性反應，其餘皆為陰性，醫護優先針對此5名做 PCR核酸檢測，結果5位全部陰性。

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第二波全員PCR核酸檢測結果在3/31晚出爐，綠博住在宜蘭的工作人員共檢測451名全數均為陰性，居住在外地的參訪團或廠商因避免跨縣市移動均通知就近於醫療院所篩檢，目前已回報者亦均為陰性，園區目前已處於安全狀態，警報解除，綠博1日正常開園。

至於曾在3月29日、3月30日至綠博做進行戶外教學或表演的其他團隊，經縣府與中央討論，因為是在戶外、感染風險較低，且確診者案23499表示只和自己的學生在一起，並沒有接觸其他的團隊，衛福部認為應該比照「與確診者足跡重疊」的方式來處理，因此衛生局已通知這些團隊，實行自主健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請通知宜縣防疫專線03-9357011；若有疑慮，亦可自行到社區篩檢站做篩檢。

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