本土＋87！　醫認了「1數據」不再重要：當作身邊就有確診者

記者邱晟軒／綜合報導

疫情多點爆發！國內今（31日）新增87例本土確診個案，創今年新高紀錄。對此，北市聯醫胸腔科陽明院區胸腔科醫師蘇一峰直言，「疫調足跡的重要性變得越來越低」。

中央流行疫情指揮中心公布，國內新增87例本土病例，另增152例境外移入，雙雙創今年單日新高紀錄，確診個案無人死亡。本土個案中又以基隆小吃店相關新增22例最多，樹林科技廠、大潭電廠也增加超過10例，台中婚宴相關增加9案，另新北、花蓮有新增傳播鏈感染源調查中。

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▲3/31新增病例。（圖／指揮中心提供）

對於全台各地爆發海量確診足跡，蘇一峰醫師今臉書發文坦言，當新增本土確診個案每日幾十位以上時，疫調足跡的重要性變得越來越低，當遍地開花都是確診病例時，請把自己的保護措施做好。

「當作身邊就有確診者！」蘇一峰醫師文末再提醒接種的重要性，「那些鼓吹說疫苗沒用的那些人，他們是不會幫你的感染重症來負責的。」

對於有專家擔憂，清明連假預期會有大規模人流移動，疫情恐會因此大爆發。指揮中心指揮官陳時中今在記者會上坦言，「當然都會有可能性」。

陳時中表示，每一次連假都會引發人潮移動或是相關群聚、聚餐和聚會等，也當然就會有引發另一波疫情的可能性，「這我們當然要嚴密監測。」

▼本土多點爆發，民眾擔憂清明連續假期出遊計畫泡湯 。（圖／達志影像／美聯社）