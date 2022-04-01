基隆確診女「南投2日自由行」！到訪景點曝　衛生局緊急匡列11人

▲南投縣衛生局針對確診者足跡進行環境清消。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

疫情不斷延燒、全台多點爆發，南投縣府今(1日)表示，基隆市通報確診個案案23293(47歲外籍女性)有南投公共活動足跡史，曾與友在3月底遊覽集集火車站、明新書院、大鞍竹海林道、軟鞍八卦茶園、南投休息站等景點，目前衛生局已經完成疫情調查，並匡列相關接觸者11名，幸PCR採檢結果目前均為陰性。

南投縣府指出，案23293曾於3月28日、29日與友人到南投自由行，28日至集集火車站及明新書院逛街，當天於竹山鎮民宿食用晚餐並住宿1夜， 隔日與友人開車至大鞍竹海林道散步，隨後開車至軟鞍八卦茶園踏青，中午至南投休息站用餐隨即離開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局已完成疫情調查，竹山民宿工作人員匡列3名，南投休息站匡列接觸者8名，共計11名，已完成PCR採檢，採檢報告皆為陰性，本縣足跡史包含集集車站、明新書院、大鞍竹海、軟鞍八卦茶園、南投休息站，衛生局皆已通知業者完成內部環境清消，員工並列自我健康管理，本府環境保護局已完成外部環境清消。

曾出入相關場所足跡重疊民眾，請自我健康監測，若出現上呼吸道、發燒、腹瀉、嗅覺異常等症狀應配戴口罩，並通報南投縣政府衛生局（049-2220904）安排至本縣PCR採檢醫院（部立南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、埔里榮民醫院、佑民醫院及竹山秀傳醫院）就醫。

清明連假將至提醒民眾採線上網路祭祖，平常有空就去掃墓，降低祭祀場所人潮壅擠。媽祖繞境期間請務必打滿3劑疫苗，呼籲民眾務必戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，避免去人潮壅擠的地方，以降低社區感染風險。