慶生「吃600元火鍋」男友嫌貴　網狂勸分...1原因風向變了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友生日快到了，跟男友提議吃火鍋慶祝，一個人約5、600元，結果被嫌太貴，這讓她不禁無奈，好奇問「我沒有要他幫我付錢，禮物也不用給，算貴嗎？」起先，網友們一面倒吐槽，覺得可以放生，但在看到1關鍵後，風向瞬間變了。

女網友在Dcard提到，「生日要到了，跟男友正討論要吃什麼，問預算他說500元，可是感覺500塊吃不了什麼，跟他提議吃火鍋吃到飽，一個人大概5、600，他卻覺得太貴。」

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原po懊惱地說，「我沒有要他幫我付錢，可以自己付，然後我們沒有過節的習慣，只會幫對方慶生還有紀念日而已，平時也不會特別吃大餐，想說難得生日可以一起去吃一頓好的，沒想到他會覺得貴，況且只打算吃飯就好，禮物不用給沒關係，算是很幫他省錢了。」

最初，許多網友傻眼狂酸，「禮物都沒有，是多窮」、「價值觀不同，趁早分開比較好，連慶生的預算都這麼低，平常約會不會很辛苦嗎」、「這麼小氣還交得到女友，妳真偉大」、「快點分手」、「原地放生吧」。

不過，原po後來進一步說明，兩人都是學生，「我沒有打工，是跟家裡拿零用錢；男友則是有打工，生活開銷是自己負擔。」

這番話一出，大家的態度全變了，直言「還沒出社會的話，可以接受男生節儉，假如已出社會還這樣，我會覺得不適合」、「請問是國高中生嗎？如果是的話，對小孩子來說吃一餐500確實不便宜，但如果已經出社會，生日大餐連個1000都不願意，可以分一分了」、「學生時期應該要省一點」。

眼看PO文掀起熱議，女網友最後再度現身，甜笑說「跟男友討論了一下，他認為禮物比大餐還重要，至於大餐的部分，他願意配合吃我想吃的。」

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