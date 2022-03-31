隔壁情侶一早呻吟！「直擊男友貼牆壁DIY」她躺床崩潰：好自卑

▲目睹男友聽隔壁歡愉聲，接著DIY洩慾，讓原PO很自卑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「我其實很難過...」一名女網友自卑透露，假日與男友出遊兩天一夜，豈料她隔天醒來後，從玻璃反射畫面，直擊男友耳朵貼在牆壁，接著就解決生理需求。事實上，當時隔壁有情侶正在交歡，加上房間隔音不好，男友便藉著女生的歡愉聲來洩慾，讓原PO非常崩潰，「到現在還是很在意，怎麼辦？」

一名女網友在Dcard表示，上週六（26日）與男友出遊住宿，隔天原PO睡到自然醒，至於男友早就起床，「當下房內真的很安靜，可能隔音也不是百分百完美的，就隱約聽到隔壁房歡愉的聲音。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO回神後，結果透過反射玻璃直擊男友一個舉動，讓原PO崩潰了，「看到男友貼在牆上偷聽隔壁後就自己解決了。」

這一幕讓原PO頓時感到莫名自卑，「我其實很難過，真的喘不過氣來，我本來也就對自己沒信心...」如今原PO非常煩惱，「不知道該怎麼開口跟男友說這件事，到現在還是很在意，怎麼辦？」

討拍文曝光後，底下網友熱議，「感覺好不舒服而且很不尊重妳，好好和男友談一談吧」、「往好處想，他可能想說妳在睡覺不想吵妳，畢竟妳也說了，妳你覺得那個聲音是能引起興致的，糾結就跟他攤開來講 」、「個人覺得還好，就是妳男友有性慾了然後要發洩，自己也說了聽那聲音會興奮」、「如果是鄰居叫很好聽，那我也會偷偷摸摸耶，如果男友很累的話也不好意思吵醒他，我覺得妳根本太玻璃心」。

▼網友建議，向男友溝通，總比自己陷入糾結。（圖／翻攝Dcard）