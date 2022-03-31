　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被評肉少醬水！義大利麵店怒控「JOE是要對決」　Joeman發聲反擊

記者曾筠淇／綜合報導

知名YouTuber「Joeman」近日貼出平價、奢侈義大利麵對決的影片，結果引起店家不滿，被要求下架影片。節目製作人「痣作人」回應之後，店家提出3點回擊並曬出截圖，表示經營方完全沒有「直接」受到團隊的詢問，覺得自己很不被尊重。留言底下，也釣出Joeman表示，「那你們有尊重我們團隊的努力嗎？」事後Joeman更在影片底下強調不會下架影片。

義大利麵店家在Dcard上，以「200萬訂閱『素人』Joeman vs 平價義大利麵」為題發文，提到日前Joeman團隊到店內，因為老闆不在場，所以便詢問員工是否方便拍攝，事後因資訊落差，導致老闆以為只是拍幾張照片。

由於員工不知老闆沒接收到正確訊息，加上員工也沒有敘述當天拍攝情況，因此一直到員工好奇詢問影片到哪觀看，店家才得知，「如果我們早知道這件事，何必等到他們上架影片再跟他們吵？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Joeman近日推出平價、奢侈義大利麵對決，評論卻疑似引發店家不滿。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

▲Joeman近日推出平價、奢侈義大利麵對決的影片。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

店家指控，身為經營方卻「完全沒有『直接』接收到拍攝團隊的聯絡、詢問，亦沒有受到任何企畫書或腳本」，一直到影片上架到YouTube他們才知道，由於老闆沒有意願被拍攝、公開播放宣傳，所以隔天便聯繫團隊，怎料卻得到「僅是素人拍攝影片」、「當下未有阻止」、「是好意無償幫忙宣傳」的回應，被拒絕下架。

店家強調，「我們並非不滿Joeman對我們的評價因此要求下架，而是從始至終我們經營方都不知情，也沒有要接受採訪的意願，所以希望能尊重我們，下架我們的片段。」但是，店家後來考量到有一部分也是他們的疏失，因此改變訴求。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲店家貼出截圖。點圖可放大。（圖／翻攝自Dcard）

影片中提到該義大利麵店「很像早餐店」，讓店家擔心誤導觀眾或消費者，因此團隊既然無法下架片段，他們認為至少要將留言置頂，「讓我們有個發聲的空間與機會，卻遭團隊直接忽視，至今無任何回覆。」

店家坦言，影片上架當天他們著實錯愕，因為近幾年他們都婉拒影片採訪或拍攝，只想低調做好本分，在資訊傳達方面，他們確實有疏失，「這部分我們一定會再加強對員工的訓練」，但是，「我們認為Joeman身為200多萬訂閱的大型網紅，這也是一個正式的拍攝，在這件事情上做事應該更謹慎一點。」

店家認為，事先聯繫經營方、確認拍攝內容和意願會是比較好、比較禮貌的方式，「畢竟透過員工不是很妥善和謹慎，員工也不能代表老闆的立場。這不僅是保障店家，其實也是保障他們拍攝團隊。」

店家也貼出截圖，團隊說他們不是偷拍，「我們就是一般素人拍攝影片，當下我們也在店家內拍攝，並沒有受到任何阻止以及告知，也沒有人規定拍攝影片需要有同意書唷」，因此無法配合下架。

針對團隊說法，店家則再次強調3點：

1、擁有200多萬人訂閱應該不是素人，而是公眾人物，即便是自媒體也要事先確認拍攝內容。

2、員工立場無法代表老闆，員工沒有決定權，經營方未收到直接詢問，也未給予團隊承諾或許可，不應該因為影片上架就不能拒絕被公開播放，事後已表明意願還是被強行公開播放。

3、好意無償宣傳部分，一是店家無要求協助宣傳，二是「早餐店」非吸引人的宣傳詞，甚至可能誤導消費者。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲店家整理出3點回應。（圖／翻攝自Dcard）

店家最後也表示，任何評價他們都虛心接受，最在意的點就是被誤會使用便宜原料或調理包，「我們也了解自己有一定的溝通疏失，也明白要求他們下架影片片段太過為難。因此最後退一步，我們只希望能至少置頂留言，這個要求應該沒有很過分。」只是到現在都沒收到團隊回應，讓他們感到不被尊重，團隊不接受提議是否有更好的處理方式？

文章曝光後，Joeman隨即現身留言處回應，「我們第一時間包含經紀人跟製作人都有給你回應，過程中根本你們也沒有像你說的好聲好氣溝通，你這截圖下面就是威脅要告我們，怎麼不一起截出來？」每間店都是他們自費消費並描述心得，拍攝前明明得到同意，現在店家不滿就要下架，「那你們有尊重過我們團隊的努力嗎？」事後Joeman也在該影片底下留言，「放心，這支影片不會下架。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲Joeman回應。（圖／翻攝自Dcard）

底下有網友力挺店家，「要拍攝提前寄信詢問管理階層才是正規流程啊，又不是沒出過社會，這麼大頻道竟然是問店員？開眼界了，不要欺負小店家，流程錯就是錯」、「不下架影片可能有商業考量，但連幫店家的留言置頂都不肯是在幹嘛」。

多數網友則挺團隊方，「問題是你們員工答應了，員工沒往上問經營方是你們管理不周，不是人家要一路往上追欸」、「員工答應了，啊還要怪什麼」、「如果九妹團隊給予正面評價我不信你會出來發文批評，做餐廳的就要廣納顧客的評價改進而不是玻璃心吧」、「不管怎麼看都店家站不住腳啊」、「不發這篇文還好，一發直接逆風下去」。

▼Joeman強調影片不會下架。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

▲Joeman在影片底下留言。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

相關報導：遭Joeman評「肉末太少醬偏水」！　義大利麵店家不滿要求下架影片

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
俄軍集體性侵16歲少女！　關鍵音檔曝光
驚悚片慎入！貨櫃車撞上來　駕駛遭2車夾擊喪命
被評肉少醬水！義大利麵店怒控「JOE是要對決」　Joeman
快訊／政大有確診者足跡！　校方緊急清消
快訊／俄羅斯宣布停火！　開放平民撤離
快訊／竹縣軍營爆士兵染疫！　軍方急擴大採檢
大咖男星才射死人！　63歲超猛又中第7胎
快訊／「類普篩」被質疑雙標！　陳時中回應了
快訊／高雄2國小童確診！　上百人採檢結果曝
邵雨薇宣布不去她的演唱會！　徐若瑄回應掀尖叫聲
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／防堵疫情多點爆「祭出基隆類普篩」　陳時中14:00說明

陪動物寶寶過兒童節　台南頑皮世界歡迎親子同遊

高雄今+4！基隆、台中疫情往南燒　2國小生確診全校急採檢

歷經6年協商「高鐵首簽團體協約」　即日起生效！

台灣正在「颱風眼中心」！防社區大爆發　專家曝唯一方法

基隆類普篩「每個人都要？」李秉穎幫解釋　點名年輕人一定要去

看夜景網友首推「清水」！國道休息站變景點　「關西」便當好吃

探訪溫泉的部落！體驗泰雅族傳統織布技藝與獵人文化

LIVE／高雄本土+4！陳其邁10時緊急說明

快訊／新竹市一家三口確診！匡列2187人採檢結果出爐

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24hrs

快訊／防堵疫情多點爆「祭出基隆類普篩」　陳時中14:00說明

陪動物寶寶過兒童節　台南頑皮世界歡迎親子同遊

高雄今+4！基隆、台中疫情往南燒　2國小生確診全校急採檢

歷經6年協商「高鐵首簽團體協約」　即日起生效！

台灣正在「颱風眼中心」！防社區大爆發　專家曝唯一方法

基隆類普篩「每個人都要？」李秉穎幫解釋　點名年輕人一定要去

看夜景網友首推「清水」！國道休息站變景點　「關西」便當好吃

探訪溫泉的部落！體驗泰雅族傳統織布技藝與獵人文化

LIVE／高雄本土+4！陳其邁10時緊急說明

快訊／新竹市一家三口確診！匡列2187人採檢結果出爐

李聖經貼臉「小6歲鮮肉」　穿紅色鏤空洋裝抬腿太誘人

孫藝真喜帖超浪漫！新娘披頭紗出嫁　取消蜜月「週末與玄彬膩著」

一間破2000萬「驚悚垃圾淹沒陽台」　樓上1舉動超衝擊！萬人崩潰

陸再增8千多例感染　高鐵車長確診「列車緊急靠站消毒」

快訊／防堵疫情多點爆「祭出基隆類普篩」　陳時中14:00說明

陪動物寶寶過兒童節　台南頑皮世界歡迎親子同遊

高雄今+4！基隆、台中疫情往南燒　2國小生確診全校急採檢

歷經6年協商「高鐵首簽團體協約」　即日起生效！

打龜號測試場地確定了！廖老大：4／6「高美濕地風車大道」開戰

台中民宅施工怪手撞斷管線　瓦斯大噴發濃度「HIGH」

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

生活熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

富二代老闆公司當皇帝！他揭慘況怒離職

不明感染源有隱形傳播鏈？名醫揭關鍵

幫女同事夾菜「女友翻臉」　他傻眼：很嚴重嗎

樹德科大2師極樂足跡曝！開完會衝酒店狂歡5hrs

疫苗接種爆量　來這縣市打可領1000元禮券

今年首個熱帶低壓成颱機率曝　將貢獻大範圍降雨

即／桃園+9！足跡曝光　家樂福、三溫暖入列

媽抱娃搭捷運嘆沒人讓座！網見1句話戰翻

更多熱門

相關新聞

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

百萬YouTuber Joeman的「JOE是要對決」系列影片經常找來平價與奢華的同類物品或食材進行比較，近日頻道推出平價、奢侈義大利麵對決影片，沒想到影片中的評論竟引起店家不滿，直接留言要求下架，稱拍攝沒有獲得同意。對此，製作人也親自回應還原現場情況。

桌遊題目是卡通人物　她卻突喊「杜X斯」！真相糗爆

桌遊題目是卡通人物　她卻突喊「杜X斯」！真相糗爆

男大生剪髮「被弄成M形禿」崩潰　設計師冷回

男大生剪髮「被弄成M形禿」崩潰　設計師冷回

主管「按肩膀+溫柔提醒」他嚇爛　內行點1關鍵曝真相

主管「按肩膀+溫柔提醒」他嚇爛　內行點1關鍵曝真相

5年聯詠員工曝「120萬→590萬」年薪進化史

5年聯詠員工曝「120萬→590萬」年薪進化史

關鍵字：

Joeman九妹義大利麵Dcard

讀者迴響

熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

巫苡萱公開隆乳片！　扯衣秀壯觀巨球：再也不用擠

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

無照大牛被絞成廢鐵　車主怒求國賠

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

玄彬、孫藝真今下午3點世紀婚禮！

罔腰19歲男兒身舊照撞臉日系偶像　網驚：根本美男子

桃園驚傳螞蟻咬死人！29歲男「嘴唇發黑」亡

Selina牽新男友現身黃子佼生日趴！全程十指緊扣

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面