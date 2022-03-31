被評肉少醬水！義大利麵店怒控「JOE是要對決」　Joeman發聲反擊

記者曾筠淇／綜合報導

知名YouTuber「Joeman」近日貼出平價、奢侈義大利麵對決的影片，結果引起店家不滿，被要求下架影片。節目製作人「痣作人」回應之後，店家提出3點回擊並曬出截圖，表示經營方完全沒有「直接」受到團隊的詢問，覺得自己很不被尊重。留言底下，也釣出Joeman表示，「那你們有尊重我們團隊的努力嗎？」事後Joeman更在影片底下強調不會下架影片。

義大利麵店家在Dcard上，以「200萬訂閱『素人』Joeman vs 平價義大利麵」為題發文，提到日前Joeman團隊到店內，因為老闆不在場，所以便詢問員工是否方便拍攝，事後因資訊落差，導致老闆以為只是拍幾張照片。

由於員工不知老闆沒接收到正確訊息，加上員工也沒有敘述當天拍攝情況，因此一直到員工好奇詢問影片到哪觀看，店家才得知，「如果我們早知道這件事，何必等到他們上架影片再跟他們吵？」

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▲Joeman近日推出平價、奢侈義大利麵對決的影片。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

店家指控，身為經營方卻「完全沒有『直接』接收到拍攝團隊的聯絡、詢問，亦沒有受到任何企畫書或腳本」，一直到影片上架到YouTube他們才知道，由於老闆沒有意願被拍攝、公開播放宣傳，所以隔天便聯繫團隊，怎料卻得到「僅是素人拍攝影片」、「當下未有阻止」、「是好意無償幫忙宣傳」的回應，被拒絕下架。

店家強調，「我們並非不滿Joeman對我們的評價因此要求下架，而是從始至終我們經營方都不知情，也沒有要接受採訪的意願，所以希望能尊重我們，下架我們的片段。」但是，店家後來考量到有一部分也是他們的疏失，因此改變訴求。

▲店家貼出截圖。點圖可放大。（圖／翻攝自Dcard）

影片中提到該義大利麵店「很像早餐店」，讓店家擔心誤導觀眾或消費者，因此團隊既然無法下架片段，他們認為至少要將留言置頂，「讓我們有個發聲的空間與機會，卻遭團隊直接忽視，至今無任何回覆。」

店家坦言，影片上架當天他們著實錯愕，因為近幾年他們都婉拒影片採訪或拍攝，只想低調做好本分，在資訊傳達方面，他們確實有疏失，「這部分我們一定會再加強對員工的訓練」，但是，「我們認為Joeman身為200多萬訂閱的大型網紅，這也是一個正式的拍攝，在這件事情上做事應該更謹慎一點。」

店家認為，事先聯繫經營方、確認拍攝內容和意願會是比較好、比較禮貌的方式，「畢竟透過員工不是很妥善和謹慎，員工也不能代表老闆的立場。這不僅是保障店家，其實也是保障他們拍攝團隊。」

店家也貼出截圖，團隊說他們不是偷拍，「我們就是一般素人拍攝影片，當下我們也在店家內拍攝，並沒有受到任何阻止以及告知，也沒有人規定拍攝影片需要有同意書唷」，因此無法配合下架。

針對團隊說法，店家則再次強調3點：

1、擁有200多萬人訂閱應該不是素人，而是公眾人物，即便是自媒體也要事先確認拍攝內容。

2、員工立場無法代表老闆，員工沒有決定權，經營方未收到直接詢問，也未給予團隊承諾或許可，不應該因為影片上架就不能拒絕被公開播放，事後已表明意願還是被強行公開播放。

3、好意無償宣傳部分，一是店家無要求協助宣傳，二是「早餐店」非吸引人的宣傳詞，甚至可能誤導消費者。

▲店家整理出3點回應。（圖／翻攝自Dcard）

店家最後也表示，任何評價他們都虛心接受，最在意的點就是被誤會使用便宜原料或調理包，「我們也了解自己有一定的溝通疏失，也明白要求他們下架影片片段太過為難。因此最後退一步，我們只希望能至少置頂留言，這個要求應該沒有很過分。」只是到現在都沒收到團隊回應，讓他們感到不被尊重，團隊不接受提議是否有更好的處理方式？

文章曝光後，Joeman隨即現身留言處回應，「我們第一時間包含經紀人跟製作人都有給你回應，過程中根本你們也沒有像你說的好聲好氣溝通，你這截圖下面就是威脅要告我們，怎麼不一起截出來？」每間店都是他們自費消費並描述心得，拍攝前明明得到同意，現在店家不滿就要下架，「那你們有尊重過我們團隊的努力嗎？」事後Joeman也在該影片底下留言，「放心，這支影片不會下架。」

▲Joeman回應。（圖／翻攝自Dcard）

底下有網友力挺店家，「要拍攝提前寄信詢問管理階層才是正規流程啊，又不是沒出過社會，這麼大頻道竟然是問店員？開眼界了，不要欺負小店家，流程錯就是錯」、「不下架影片可能有商業考量，但連幫店家的留言置頂都不肯是在幹嘛」。

多數網友則挺團隊方，「問題是你們員工答應了，員工沒往上問經營方是你們管理不周，不是人家要一路往上追欸」、「員工答應了，啊還要怪什麼」、「如果九妹團隊給予正面評價我不信你會出來發文批評，做餐廳的就要廣納顧客的評價改進而不是玻璃心吧」、「不管怎麼看都店家站不住腳啊」、「不發這篇文還好，一發直接逆風下去」。

▼Joeman強調影片不會下架。（圖／翻攝YouTube／Joeman）



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