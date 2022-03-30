菜鳥業務領70K「被討5000元孝親費」　怒吼：根本乞丐！網罵爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名菜鳥業務目前月收7萬多，母親得知後，討要每個月5000元孝親費，氣得他大罵「根本乞丐！」沒想到，討拍文反被酸爆，有鄉民直言，「不爽搬出去啊，房租都不止5000了，不知道是誰嘴臉難看？」

網友在PTT發文提到，出社會至今不到1個月，不過工作有業績抽成，底薪加上獎金能拿7萬多元，「剛才我媽一進來就跟我說孝親費，然後1個月5000元，但她自己薪水8萬多欸！」

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對於母親討錢的動作，他氣憤表示，「是吃人夠夠嗎？還是覺得可以從我身上拿好處，有賺錢的人還來討錢，根本乞丐，不給就開始道德勒索。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

然而，鄉民們一面倒不挺，反過來罵他「最好你從小到大，從出生到現在，沒有用過爸媽的錢？還以為要薪水一半之類的，結果才區區5千而已，還不到收入10分之1，為了不到10%的收入跟媽媽生氣，也真的蠻...」、「成年人開始賺錢就該獨立，不要蹭原生家庭的房子跟水電，畢竟又不是乞丐，你說是吧」、「誰知道你是不是連水電、網路跟吃的都是你媽出」、「住家裡給錢正常吧，不爽自己搬出去哦」。

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