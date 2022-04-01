「回歸正常生活要冒些風險」　蘇貞昌：防疫「沒升級」不必擔心突封城

記者陳家祥／台北報導

由於防疫管制放寬，國內新冠肺炎疫情升溫，全國各縣市都有確診者的蹤跡，也讓民眾回想起去年三級警戒的恐懼。對此，行政院長蘇貞昌1日備詢時說，目前沒有做三級警戒的規劃，「現在也沒有到這樣的需要」，強調民眾不需要擔心會突然封城。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨立委李貴敏質詢時先問到，所謂新台灣模式，民眾不想知道新的詞彙，是想知道新台灣模式下會解封但是不會有香港的群聚爆發？還是是什麼模式？蘇貞昌說，經過2年多的經驗跟信心，我們要逐步來解封，漸漸放緩，但不會像有些國家突然大家口罩都拿下、什麼都不管，突然確診大增，不是這樣。

李貴敏接著追問，新台灣模式是逐步解封，相關措施會跟著疫苗覆蓋率跟醫療資源是否足夠來調度，還是憑感覺？

蘇貞昌說，我們的疫苗現在夠了、醫療資源也相當充足，疫苗覆蓋率也滿高的，不過越高越好；另外，我們為了要盡快過正常生活，所以要冒一些成本、風險，這個我們都看著，隨時盯緊各種變化調整因應，不是一成不變。

李貴敏接著說，所以就是且戰且走，但台積電董事長劉德音也出來說希望政府的政策有科學依據、數據基礎，而不是看當時情形做不同的因應。按照院長今天講的，三級的封城情形應該是不可能？

蘇貞昌強調，「現在沒有做這樣規劃，現在也沒有到這樣的需要，這就很科學」，強調民眾不需要擔心會突然封城。

蘇貞昌還補充，過去在做某些事情的時候，2週為一期，有一些作為，我們對於疫情跟整個情況是分分秒秒隨時掌握，除非疫情突然之間爆發，也許我們會有緊急應變措施，不然的話都是一步一步的。