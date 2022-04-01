上海半封城買菜難　120名「買菜天團」急赴支援

▲「買菜天團」百餘人搭班機抵上海馳援。（圖／翻攝自文匯報）

記者鄭思楠／綜合報導

受疫情防控影響，上海配送人手緊缺。為馳援上海，美團買菜深圳團隊緊急派了120人搭乘春秋航空飛抵上海，為上海市民保供。

據《香港文匯網》報導，據春秋航空方面表示，3月30日中午，春秋航空接到消息，「美團買菜」為加強上海疫情期間的物資保供力量，需要於3月31日緊急調配120名深圳工作人員赴滬，「接到此次『特殊』團隊的保障任務時，我們立即啟動特殊時期保障流程，期望給上海的疫情防控貢獻一份力量。」

3月31日下午17時50分，從廣州出發的春秋航空9C6720航班安全抵達上海虹橋國際機場。目前，該團隊已經在貨源、騎手、分揀等崗位上調配工作人員到位，正在全力保證市民後續消費。

上海市自2月28日起以黃浦江為界，實施分區「封城」防疫措施，浦東、浦南等地區先實施封控至4月1日5時。四月1日3時起由浦西地區實施為期4天的封控，至4月5日3時，封控區域內住宅小區實施封閉式管理，所有人員「足不出戶」，除必要的保障城市運行和供應的人員、車輛外，城區道路街面將保持無人、車活動。

不過，市民在封城下面臨各種問題，各種買菜難、外賣叫停等等。在愈來愈多人對防疫措施表達無奈或不滿之際，上海市政府在31日舉行的疫情防控發布會上，就表示會誠懇接受民眾的批評，並正在努力改進。