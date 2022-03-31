嘉義醫院推「創意腰瘦潤餅」　少油川燙吃出健康

▲ 嘉義醫院分享潤餅健康吃。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

清明節必吃潤餅但熱量可驚人！如何「要吃不要胖」呢？首先避開地雷餡料，例如：鹹豬肉、三層肉、臘肉、香腸切片、炸蛋酥、花生粉、糖粉、醃蘿蔔、酸菜…這些食材非常美味，但也非常容易讓熱量爆表、健康亮紅燈。為了健康開心過節，衛生福利部嘉義醫院推出「創意腰瘦潤餅」，讓大家吃的開心吃得健康。

1.潤餅皮：市面上潤餅皮2張大約是半碗飯的熱量，建議自己包用一張就好，擔心容易破，能配料減半。改富含纖維質的全麥或山藥口味的潤餅皮或是越南春捲皮糯米作成、彈性佳、不易破、透明美觀，熱量相較較低。

2.減少油脂攝取：舒肥雞胸肉絲、瘦肉絲、鮪魚、香煎豆腐、豆皮、豆干絲…等。取代高鹽、高油脂食材。煎蛋皮或水煮蛋切片取代炸蛋酥，美味熱量低！

3.川燙新鮮蔬菜：市售潤餅醃蘿蔔或是酸菜，建議以新鮮蔬菜替代，例如：高麗菜、紅蘿蔔絲、小黃瓜絲、豆芽菜…等季節性蔬菜，可以補充膳食纖維和微量元素。

4.花生糖粉不超過1湯匙：好吃的春捲總是多加幾湯匙花生糖粉，好甜、好吃、也好胖！但不加花生糖粉的潤餅就少一味，怎麼辦呢？可以把花生糖取代成芝麻粉、葡萄乾、海苔粉、香菜甚至是南瓜子，適合糖尿病友選用。

5.新鮮水果也很棒：加入一些季節性新鮮水果，例如：蘋果、梨子、小番茄、奇異果切成片、小丁塊，包在潤餅裡，鮮甜滋味不輸糖粉，還補充了纖維、維生素C，多種顏色的植物化學激素提升您的免疫力。另類吃法，不妨試試看。但須注意，糖尿病友水果份量需控制，水果也是有熱量，吃多一樣胖。

清明前夕嘉義醫院營養室林資淳主任與日照中心長輩分享用越南春捲皮包的創意潤餅，內容物有豆皮、豆薯絲、豆芽菜、小黃瓜、蘋果、美生菜、葡萄乾、大蝦仁，搭配特調新鮮檸檬甜辣醬。長輩說：「清爽的口味，有檸檬香與蘋果甜味，吃了這腰瘦潤餅，嘴角不自覺上揚，心情變好好。」「平常都知道潤餅食材用川燙就好，今天才知道原來水果也很棒耶！」



最後也提醒長輩們低卡潤餅，原則也是以一個春捲為限，如果吃2個，要以多蔬菜、少肉類、高纖、低糖為原則，低卡潤餅可不是吃了不會胖喔，吃多了體重一樣受不了。為了維持美麗又窈窕，記得運動不可少。