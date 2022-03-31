　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2個月偷路燈電纜2.8噸賺40萬　裝備齊全...民眾當他台電人員

▲▼台中警方經多日跟監，逮捕男子行竊路燈電纜線，2個月共竊得2800公斤，獲利40萬元。（圖／民眾提供）

▲▼台中警方經多日跟監，逮捕男子行竊路燈電纜線，2個月共竊得2.8公噸，獲利40萬元。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市部份地區街道入夜後漆黑一片，影響用路人安全，台電獲報前往了解，原來是電纜線被切斷偷走，台中市刑大經多日跟監，30日在沙鹿區發現林嫌故技重施，當場人贓俱獲，林嫌從1月底至今共竊得2.8噸電纜線，獲利近40萬元，由於林嫌裝備和台電人員一模一樣，技術純熟，路人即使發現也不覺得他是竊賊。而林偷的是低壓路燈線，而非高壓電線，並未影響民生用電。

▲▼台中警方經多日跟監，逮捕男子行竊路燈電纜線，2個月共竊得2800公斤，獲利40萬元。（圖／民眾提供）

台中區營業處處長黃明舜日前報案，從1月底開始，霧峰區、南區、和平區、沙鹿區等多處街道的電纜線遭竊，造成整條道路不亮，竊嫌知悉白天電線未通電，因此選擇白天行竊，雖然未造成大規模民生缺電，但入夜後則會影響行車安全。

▲▼台中警方經多日跟監，逮捕男子行竊路燈電纜線，2個月共竊得2800公斤，獲利40萬元。（圖／民眾提供）

台中市刑大經多日不眠不休跟監，發現林嫌昨天故技重施，在沙鹿區中清路一帶再度竊取電纜線，於是先按兵不動，等到林嫌行竊後，再尾隨到烏日區一家資源回收公司，當場查扣林嫌剛竊得的21公斤台電電纜線，以及收受贓物的陳姓業者。

▲▼台中警方經多日跟監，逮捕男子行竊路燈電纜線，2個月共竊得2800公斤，獲利40萬元。（圖／民眾提供）

警方在林嫌車上查獲棘輪式電纜剪、鋁梯、老虎鉗、腳踏釘、安全袋、絕緣手套、反光背心等證物，除了安全帽是白色，和台電人員黃色的不同之外，所有裝備都和台電一模一樣，林嫌自稱是第四台維修人員，技術純熟，加上裝備齊全，即使行竊過程中被發現，路人也不覺得有異。

▲▼台中警方經多日跟監，逮捕男子行竊路燈電纜線，2個月共竊得2800公斤，獲利40萬元。（圖／民眾提供）

警方從資源回收業者的貨單中發現，林嫌已賣出2830公斤電纜線（2000公斤銅線、830公斤尚未剝皮）等證物，目前銅線市價剝皮是1公斤160元，未剝皮1公斤是70至80元，林嫌2個月獲利近40萬元。

國際銅價大幅上漲，令不肖之徒心生歹念，警方呼籲民眾做好防竊與保全措施，發現可疑人事物，立即報警處理，也請資源回收業者，切勿收購來路不明之物品，避免觸法，訊問後依竊盜、收受贓物罪嫌移送法辦，並建請檢察官對林嫌預防性羈押。

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
快訊／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐！
快訊／宜蘭新生國小女童確診　舞蹈老師傳播鏈再擴大
快訊／台中公廁驚見女屍！身中多刀血流滿地
快訊／桃園新增至少10例！　鄭文燦下午說明
衛福部點名「7縣市」重點風險！　社區傳播可能性增加
快訊／松山區「渣打銀行後方」起火！　緊急疏散民眾
館長被踼出成吉思汗三重館！　「忽必烈」秀千萬現金
獨／陳喬恩結婚了！　嫁給2年小9歲男友
快訊／交通部拍板！　太魯閣49死「台鐵要賠1.5億」
快訊／疫情再擴大！　台東今增5確診
快訊／台中林酒店無預警休館！　80間訂房全退
玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手
快訊／台中＋0破功！　盧秀燕下午緊急說明
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚險影片曝！休旅車國道直衝防撞車　巨響後車頭全毀秒變3輪車

快訊／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐！家屬決定不解剖

快訊／台中殘障公廁驚見女屍！身中多刀血流滿地　警封鎖調查

彰化某國小男童3樓墜落送醫　曾稱「身體不適」校方釐清原因中

新北四連霸議員索賄20萬　金主怕他再來要招了！一審判決出爐

快訊／北市松山區「渣打銀行後方」起火！緊急疏散民眾

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出成吉思汗三重館　警動員維安

7連踹踢飛6歲繼子...還逼吃辣椒　家暴男還砸牆溺水虐殺5貓

25歲女待轉區遭撞飛命危！駕駛肇逃...家屬怒：又拿癲癇發作當藉口

3寶媽勾搭公司維修商　LINE大聊性事！他慘淪ATM還要賠人夫40萬

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

女友寄貨慢吞吞他車內碎念　車門一開秒變嗲喊：寶鼻～❤

驚險影片曝！休旅車國道直衝防撞車　巨響後車頭全毀秒變3輪車

快訊／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐！家屬決定不解剖

快訊／台中殘障公廁驚見女屍！身中多刀血流滿地　警封鎖調查

彰化某國小男童3樓墜落送醫　曾稱「身體不適」校方釐清原因中

新北四連霸議員索賄20萬　金主怕他再來要招了！一審判決出爐

快訊／北市松山區「渣打銀行後方」起火！緊急疏散民眾

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出成吉思汗三重館　警動員維安

7連踹踢飛6歲繼子...還逼吃辣椒　家暴男還砸牆溺水虐殺5貓

25歲女待轉區遭撞飛命危！駕駛肇逃...家屬怒：又拿癲癇發作當藉口

3寶媽勾搭公司維修商　LINE大聊性事！他慘淪ATM還要賠人夫40萬

宜蘭綠博開幕5天急休園！確診舞蹈師帶學生去玩　急匡500人採驗

10月大女嬰突眼睛上吊大抽搐　診斷竟是「泡熱水澡」惹禍

驚險影片曝！休旅車國道直衝防撞車　巨響後車頭全毀秒變3輪車

防疫情擴散！台北商大清明連假後採「預防性遠距教學」

錯估烏克蘭危機「以為俄國不會入侵」　法情報局長被開除

天竺鼠張眼睡覺摔倒...同伴嚇奔逃　魔性翻滾笑翻網：重播好幾次

快訊／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐！家屬決定不解剖

罕病樂團「希有女孩」登台開唱　發起人患「多發性硬化症」拒絕再隱藏

不斷更新／全台24校停課！疫情延燒校園　9縣市爆師生確診

快訊／舞蹈老師傳播鏈擴大！宜蘭新生國小1女童確診　急匡500人

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

社會熱門新聞

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

無照大牛被絞成廢鐵　車主怒求國賠

桃園驚傳螞蟻咬死人！29歲男「嘴唇發黑」亡

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出三重館

貨櫃車撞上來　駕駛站後方慘遭夾擊喪命

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

前副總裁「魂斷山林」　和碩發聲了

跑山獸溫暖擁抱蔡進國兒　曝墜落高度約16層樓高

大貨車內輪差撞倒　女騎士遭輾慘死

「太早打方向燈」駕駛收罰單抱怨　國道警打臉

確診被揪出去過「禮服店」　海大教授喊冤

即／台中殘障公廁驚見女屍　身中多刀血流滿地

直播斥寵物業者「一百多件前科」　館長GG了

即／「顏清標」恐嚇建商一億　藏鏡人落網

更多熱門

相關新聞

高雄1天停電2次　里長出面求償

高雄1天停電2次　里長出面求償

高雄市前鎮、鳳山區30日下午2時因市府包商挖斷地下高壓電纜，造成當地商家及住戶共945戶無預警停電，台電事發後立刻派人搶修，直到30日晚間10時23分才全面復電。這次停電造成當地多間商家損失，其中甚至有超商損失超過50萬元，武慶里長林振隆將協助里民向市府陳情求償。

捷運站附近店家一片黑 ！士林晚間565戶無預警停電　台電：線路故障

捷運站附近店家一片黑 ！士林晚間565戶無預警停電　台電：線路故障

即／高雄又停電　這次是怪手害的

即／高雄又停電　這次是怪手害的

台中警光當街前後包夾逮人　路人驚呼「演電影嗎」

台中警光當街前後包夾逮人　路人驚呼「演電影嗎」

航空城徵收住戶搬遷　男子偷剪電纜線被查獲

航空城徵收住戶搬遷　男子偷剪電纜線被查獲

關鍵字：

電纜線中市刑大台電

讀者迴響

熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！現場照曝光

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

不斷更新／全台22校停課！9縣市爆師生確診

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

Selina牽新男友現身黃子佼生日趴！全程十指緊扣

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

玄彬、孫藝真今下午3點世紀婚禮！

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面