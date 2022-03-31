2個月偷路燈電纜2.8噸賺40萬　裝備齊全...民眾當他台電人員

▲▼台中警方經多日跟監，逮捕男子行竊路燈電纜線，2個月共竊得2.8公噸，獲利40萬元。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市部份地區街道入夜後漆黑一片，影響用路人安全，台電獲報前往了解，原來是電纜線被切斷偷走，台中市刑大經多日跟監，30日在沙鹿區發現林嫌故技重施，當場人贓俱獲，林嫌從1月底至今共竊得2.8噸電纜線，獲利近40萬元，由於林嫌裝備和台電人員一模一樣，技術純熟，路人即使發現也不覺得他是竊賊。而林偷的是低壓路燈線，而非高壓電線，並未影響民生用電。

台中區營業處處長黃明舜日前報案，從1月底開始，霧峰區、南區、和平區、沙鹿區等多處街道的電纜線遭竊，造成整條道路不亮，竊嫌知悉白天電線未通電，因此選擇白天行竊，雖然未造成大規模民生缺電，但入夜後則會影響行車安全。

台中市刑大經多日不眠不休跟監，發現林嫌昨天故技重施，在沙鹿區中清路一帶再度竊取電纜線，於是先按兵不動，等到林嫌行竊後，再尾隨到烏日區一家資源回收公司，當場查扣林嫌剛竊得的21公斤台電電纜線，以及收受贓物的陳姓業者。

警方在林嫌車上查獲棘輪式電纜剪、鋁梯、老虎鉗、腳踏釘、安全袋、絕緣手套、反光背心等證物，除了安全帽是白色，和台電人員黃色的不同之外，所有裝備都和台電一模一樣，林嫌自稱是第四台維修人員，技術純熟，加上裝備齊全，即使行竊過程中被發現，路人也不覺得有異。

警方從資源回收業者的貨單中發現，林嫌已賣出2830公斤電纜線（2000公斤銅線、830公斤尚未剝皮）等證物，目前銅線市價剝皮是1公斤160元，未剝皮1公斤是70至80元，林嫌2個月獲利近40萬元。

國際銅價大幅上漲，令不肖之徒心生歹念，警方呼籲民眾做好防竊與保全措施，發現可疑人事物，立即報警處理，也請資源回收業者，切勿收購來路不明之物品，避免觸法，訊問後依竊盜、收受贓物罪嫌移送法辦，並建請檢察官對林嫌預防性羈押。