客庄券加碼抽獎送iPad、iPhone13！首波416人中獎名單出爐

▲客委會為了鼓勵民眾使用手上的「客庄券」，特別舉辦加碼抽獎活動。（圖／翻攝客家委員會直播）

記者林育綾／綜合報導

你的客庄券用了嗎？客委會為刺激民眾使用，加碼舉辦抽獎送iPad、AirPods、iPhone13 等大獎，只要在指定期限內將客庄券使用完畢、餘額剩0元者就有抽獎機會，今（31）日首波抽出416個獎項，接下來還有第二波抽獎。

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▲客委會為了鼓勵民眾使用手上的「客庄券」，特別舉辦抽獎活動，還加碼抽iPhone13。（圖／翻攝客家委員會直播）

客家委去年配合行政院振興推出「客庄券2.0專案」，發行40萬份、每張面額500元的「數位客庄券」，目前領券率9成，用券率為6成。而為了提升用券熱度，今舉辦首波抽獎活動，針對於2/26～3/15期間內消費完500元客庄券的民眾，由客委會鍾副主委孔炤抽出iPad等416個獎項，包括《茶金》禮盒、超商電子禮券、AirPods、iPad 等大獎。

首波得獎名單將於4月1日公布在「客庄券2.0」活動官網、客委會臉書粉絲專頁，並發放簡訊通知得獎者，提醒得獎者必須於4月3日前至活動官網填寫得獎表單，並回復得獎資訊，逾期視同棄權。

▲客委會今抽出首波416名幸運得主，其中5名抽中大獎iPad。（圖／翻攝客家委員會直播）



為刺激用券率，客委會鍾副主委表示，預計4月下旬辦理第二波加碼抽獎活動，凡是4月1日～4月17日限定期間內消費完500元客庄券、餘額為零元之民眾，以及第一波未中獎者，均可參加第二波抽獎。除原有獎項外，另將加碼抽出2支iPhone13手機，共計262個獎項。

「客庄券2.0」合作店家包含購物、美食、體驗、住宿及交通等類別逾2,800家合作店家，為協助客庄優質店家商品上架大型通路，客委會特別有條件開放全國70個客家文化重點發展區之連鎖性店家加入，連鎖性店家只要提出推辦與振興客庄產業相關之行銷活動企劃，經客委會審認後，即可加入合作店家。詳情可至客委會「客庄券2.0」官網查詢。

▼客庄券加碼抽獎。（圖／翻攝自客委會）