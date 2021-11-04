快訊／客庄券最終輪抽籤出爐！「1組末碼」快來對

▲「客庄券2.0」最終輪抽籤記者會。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

客委會「客庄券2.0」今（4）日進行最終輪抽籤！繼前三週總計抽出295,283名得主後，預計今至少抽出104,714名幸運兒，由鍾孔炤副主委代表抽籤，最後「一球達標」，抽出身分證末碼「69」共105,228人成為幸運得主，可獲得每份面額500元之數位客庄券，將於11月15日正式啟用！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「客庄券」第四週由鍾孔炤副主委代表抽籤，最後「一球達標」，抽出身分證末碼「69」成為幸運得主。（圖／翻攝ETtoday直播）



客委會推出「客庄券2.0」總預算金額為2億，總數約40萬份。今日進行最終輪抽籤，扣掉先前已抽中其他加碼券的民眾，可抽籤人數是9,506,414人，最後抽出「69」一球達標，共105,228人成為幸運兒。

中籤者將於隔日上午8點30分後陸續收到由共通平台發送的「中籤簡訊」，也可至共通平台查詢是否中籤，第四週中籤者，客委會將於11月10日上午9點後陸續發送領券簡訊。

▲「客庄券2.0」舉行抽籤暨啟動記者會。（圖／記者林育綾攝）

▲「客庄券」為數位形式，以手機簡訊連結領券及使用。（圖／客委會官網）

中籤民眾在收到領券簡訊後，只要點開簡訊中連結，並輸入身分證字號後4碼，即可取得客庄券QR Code，11月15日開始用券。民眾於客庄券2.0指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，用完為止。

▲「客庄券」於11月15日正式啟用。（圖／記者林育綾攝）

今日現場也邀請全國「客庄券2.0專案」合作店家代表5家，現場推出加碼優惠方案，吸引民眾前往客庄消費，並正式宣告客庄券自民國110年11月15日啟用至111年4月30日止，可於全國11縣市70個客家文化重點發展區，使用客庄券旅遊與消費。客委會表示，截至今日已招募逾1500家合作店家，預計11月15日正式用券時，可招募逾2,000家合作店家。