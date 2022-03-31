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上海「半封城」明輪到浦西！官方：涉1600萬人「情況更複雜」

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

▲上海「半封城」分兩階段實施。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海「半封城」第一階段已進入第4日，新增感染數仍持續增加，上海市委副秘書長、市政府秘書長馬春雷表示，浦東、浦南的核酸篩查已接近尾聲，明（4月1日）起浦西的篩查全面展開，涉及1600萬人，管控範圍也更大，情況更複雜。

馬春雷指出，針對前幾輪核酸篩查中出現的問題，他們強化了指揮機制，新組建了隔離救治場所建設、生活物資保障、市民訴求回應等6個工作專班，專人負責、專責推進。

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

馬春雷提到，他們正在優化核酸檢測組織，嚴防人群聚集和交叉感染，並將「易漏檢」群體納入屬地管理，努力做到應檢盡檢，「我們正在不斷加快感染者的轉運和隔離，盡最大可能減少感染者滯留社區的時間，努力做到應管儘管、應隔盡隔。此外，我們還在加強核酸檢測、隔離房源、醫療救治床位、新型治療藥物和抗原檢測試劑等各項能力資源儲備。」

馬春雷說，浦東、浦南及毗鄰地區這一輪核酸篩查已接近尾聲，將根據篩查結果，充分聽取國家專家組意見，科學合理地確定管控解封方案，「明天起，浦西地區的核酸篩查將全面展開。這一批涉及人數更多（1600萬人）、管控範圍更大（12個區）、各類情況也更複雜，我們將全力加快核酸篩查工作。」

馬春雷強調，請市民朋友繼續予以理解、包容、支持、配合，近期要堅決做到足不出戶、居家辦公、減少流動，在排隊採樣時要規範戴好口罩，保持安全間距，不要擁擠聚集。

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

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