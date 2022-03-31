全程裝睡任鴨霸友硬上親姊！她悲喊求救...弟「怕被打」落跑

▲弟弟帶友人回來喝酒聊天，卻任友人性侵姊姊不阻止，只因「怕被打」。（取自圖／123RF）

記者蔡怡萍／台中報導

18歲男子阿彥（化名）帶一名歐姓友人回家跟姊姊一起喝酒聊天，但歐男竟趁阿彥姊姊休息時強壓在身上，並無視推打反抗強吻硬上，姊姊要一旁的阿彥幫忙將歐男拉開，沒想到阿彥竟因怕被毆男打而逃出門買飲料，姊姊被毆男性侵得逞。姊姊不甘受辱驗傷提告，台中地院依強制性交3罪判歐男應執行有期徒刑3年8個月。

判決書指出，2021年9月18日晚間，歐男騎車到台中火車站附近遇到友人阿彥，一時興起想約阿彥的姊姊一起出來玩，姊姊因為與男朋友吵架心情不好拒絕邀約，但阿彥仍決定帶歐男回家與姊姊聊天飲酒，姊姊還回「要來自己來」。

2個小時後，阿彥姊姊先去休息，但歐男竟酒後壯膽，躺在女子旁邊強行親吻，被推開後還反身壓在她身上，女子要一旁的弟弟阿彥將歐男拉開，但阿彥沒照做還跑出門買飲料，女子不敵歐男的力氣被性侵得逞。

到了凌晨，阿彥買東西回來，歐男又將女子拉下床，意圖要再性侵一次，阿彥見狀非但沒制止，還在一旁裝睡，全程任由姊姊被歐男硬上。

隔天早上姊姊被鬧鐘吵醒後，歐男又再次壓到身上亂摸亂親，還叫阿彥出門去買早餐，阿彥仍不敢不從，留下姊姊與歐男獨處，姊姊開始哭泣並說要下樓梳洗才躲過狼爪，並趁隙逃出門聯繫友人與媽媽報警協助。

歐男應訊供稱，當天晚上喝了多種混酒後，因為不勝酒力後來都斷片了，不記得發生過什麼事；而阿彥表示，前2次因為怕阻止後會反被歐男報復毆打，才不敢出聲，第3次因為出門買早餐，所以不知道姊姊又差點被歐男侵犯。

台中地院檢視女子的驗傷報告，確實有採集到歐男的DNA，且歐3度不顧反抗強行性侵，使得女子身心受到嚴重傷害，也未與女子和解，且幾個月前才剛執行完傷害罪刑期出獄，依照2條強制性交罪、1條強制性交未遂罪，合併應執行3年8個月，可上訴。