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社會 社會焦點 保障人權

情色攝影師拍滴蠟綑綁SM照…揉胸指侵還辯互有好感

綁，囚禁。（圖／達志／示意圖）

▲易男以繩縛為主題拍攝，藉機性侵女模。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

以SM情色風格為主的女體男攝影師易繼道，被控在拍攝過程中，先違反女模的意願，對女模滴蠟油，之後更揉胸、指侵得逞。易男遭逮後辯稱雙方間互有好感所以才進一步。一審不採，判刑4年，案經上訴，高等法院30日二審仍將他判刑4年。可上訴。

判決指出，易男自2017年12月起，使用Instagram帳號「oldboy.pic」、暱稱「歐波伊」，相約模特兒前來拍攝情色主題照片，拍攝過程中並以拍攝主題「繩縛」照片為由，經模特兒同意，以自己所有的麻繩3條綑綁模特兒。

其中12月底他拍攝綑綁照片時，約了女模特兒小言（化名）前來，並在未經小言同意下，先將小言的手反綁固定後，這時突然詢問小言要不要嘗試滴蠟？小言愣了一下，隨即說自己怕痛，不願意嘗試，但易男不顧小言反對，馬上拿出蠟燭滴在小言乳頭上，接著以手搓揉小言胸部，問她「喜歡嗎？」小言不滿，正色說「我真的不喜歡。」易男竟噁回「怎麼會不喜歡？那平常會不會用跳蛋？」

隔年1月底，易男又約了另名模特兒小蘭（化名）前來，趁調整繩縛時，未經小蘭同意就強行拉扯泳衣，使小蘭胸部露出，藉此搓揉曉嵐之胸部。拍攝工作結束後，再以修片給小蘭觀覽為由，留下小蘭，並不顧小蘭表示「不要這樣子」，強行親吻，並指侵得逞。案經某位曾姓女攝影師揭發，並提供被害人聯絡電話給檢方，其中有3人具名提告，檢方對易男提起公訴。

一審法院審理時，易男否認犯罪，辯稱滴蠟前都獲得對方同意，另外他與小蘭互有好感，所以才會雙方進一步親吻、發生關係，並非性侵。但一審法院調查其他證人供詞，認定易男確實對小言、小蘭猥褻、性侵得逞，將他判刑4年；至於另外提告的女子，指稱遭易男滴蠟、揉胸、指侵，還在拍攝過程塞入跳蛋，這部分因供詞反覆，一審法院不採信，並未論罪。

案經上訴，二審高等法院審理後，還是認定易男犯下2罪，最後仍宣告有期徒刑4年，可上訴。

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