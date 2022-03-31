俄軍集體性侵烏克蘭16歲少女！關鍵音檔曝殘忍行徑　自爆吃狗肉止餓

▲烏克蘭軍人在基輔地區繳獲一輛俄羅斯坦克。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍入侵烏克蘭後，不僅在各個城市砲轟住宅區、造成平民死傷，其中更在當地性侵多名女性。近日，烏克蘭國家安全局（SBU）在推特公開一段俄軍對話的錄音檔，證實俄軍坦克營士兵曾輪番性侵年僅16歲的烏克蘭少女，更因後勤補給斷糧，宰殺食用中亞牧羊犬。

根據《太陽報》，該段錄音檔為一名俄軍士兵和一名俄羅斯婦女透過電話交談，該名俄軍爆料3名坦克營同袍集體性侵烏克蘭年僅16歲的少女，如此殘忍行徑也讓電話一頭的俄國女性忍不住飆罵髒話。

而在另一段通話音檔中，一名男性向電話另一端的俄軍詢問，「你有吃飽嗎？你們那裡有食物嗎？」；該名俄軍才坦承，「2天前我們吃了一隻阿拉拜犬（Alabai，中亞牧羊犬），儘管我們那裡還有剩下乾糧，但乾糧早就吃膩了，加上缺乏雞肉、鵝肉，才會吃狗肉。」

▲中亞牧羊犬。（圖／翻攝自維基百科）

該名俄軍的爆料內容讓男子大吃一驚、根本無法置信，不禁失望表示，「你說你吃過狗肉嗎？沒有其他可以吃的嗎？天哪，原來這就是我們所謂的軍隊，真是XXXX（髒話）。」

另外，早前烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃（Iryna Venediktova）曾經指控，俄軍入侵烏克蘭後犯下多起罪行，其中就是將性侵視為「戰爭工具」。她表示，「從先前接獲的報告，2名酒醉的俄軍殺死一名烏克蘭男子，並多次性侵該名男性的妻子，他們闖入基輔東部布羅瓦里（Brovary）婦女的住處後襲擊了她。」

▲烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃（圖／達志影像）

薇娜迪克托娃透露，「這些邪惡的俄國士兵甚至在孩子面前犯下令人髮指的罪行，他們拿槍威脅孩子，還有2名俄國士兵涉嫌殺害烏克蘭婦女的丈夫後，當著孩子的面性侵婦女。」

從最近的報導來看，由於後勤補給與供應問題，俄軍的食物、燃料、彈藥即將耗盡。基輔的情報部門甚至透露，俄軍目前存放的食物最多只能夠再撐3天。

Російські окупанти деградують з кожним днем війни: уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак



У розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов рашистів, які показують їхні звірства та справжній моральний портрет pic.twitter.com/7gbSguI6CD — СБ України (@ServiceSsu) March 30, 2022

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