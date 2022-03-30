醬料罐註明「弟弟口味」！他一看秒現寒意…內行曝真相：超百搭

▲有網友在醬料區發現一罐「弟弟」，讓他相當困惑。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

網搜小組／閔文昱報導

現代人越來越重口味，吃不同食物都要有不同沾醬，也因此不少餐廳都會有醬料區，讓客人自由取用。不過有網友近日卻發現，有餐廳在一罐醬料罐的瓶身上，貼上了「弟弟」2字，讓同樣是弟弟的他看了相當緊張。對此，有內行人就揭露了這罐醬料的真實身分，引發熱議。

一名網友近日在臉書「爆廢公社」PO出照片，只見某處餐廳的醬料區上，擺著番茄醬、胡椒粉、辣椒醬等各式常見醬料，不過其中一罐的瓶身上竟註明「弟弟」2字，令他看了不禁直呼「好恐怖，竟然把弟弟做成醬料，同樣身為弟弟的我好緊張…」。

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▲醬油示意圖。（圖／Pixabay免費圖庫）

文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「好奇，到底是什麼醬？」、「有沒有可能是弟弟生產的」、「弟弟專用醬料吧，可能弟弟吃很辣所以怕大家拿錯」、「所以是誰的？不，是什麼才對」、「弟弟從寶特瓶變成醬料瓶而已，別緊張」、「歐尼醬」、「事情從複雜變成難以理解」、「天啊！弟弟落入多少人的口中惹」。

其中，也有內行人公布了正確答案，表示醬油膏的台語發音類似「豆油哥」，因此「弟弟」就應為「醬油」，「應該是豆油哥的弟弟沒錯」、「醬油膏是哥哥，清醬油就是弟弟」、「醬油嗎？醬油哥的弟弟就是醬油」、「醬油哥的弟弟，百搭醬油」、「導遊哥，的弟弟」。

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