　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醬料罐註明「弟弟口味」！他一看秒現寒意…內行曝真相：超百搭

▲有網友在醬料區發現一罐「弟弟」，讓他相當困惑。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲有網友在醬料區發現一罐「弟弟」，讓他相當困惑。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

網搜小組／閔文昱報導

現代人越來越重口味，吃不同食物都要有不同沾醬，也因此不少餐廳都會有醬料區，讓客人自由取用。不過有網友近日卻發現，有餐廳在一罐醬料罐的瓶身上，貼上了「弟弟」2字，讓同樣是弟弟的他看了相當緊張。對此，有內行人就揭露了這罐醬料的真實身分，引發熱議。

一名網友近日在臉書「爆廢公社」PO出照片，只見某處餐廳的醬料區上，擺著番茄醬、胡椒粉、辣椒醬等各式常見醬料，不過其中一罐的瓶身上竟註明「弟弟」2字，令他看了不禁直呼「好恐怖，竟然把弟弟做成醬料，同樣身為弟弟的我好緊張…」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

釀造的醬油色澤為深褐色、易透光。（圖／Pixabay免費圖庫）

▲醬油示意圖。（圖／Pixabay免費圖庫）

文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「好奇，到底是什麼醬？」、「有沒有可能是弟弟生產的」、「弟弟專用醬料吧，可能弟弟吃很辣所以怕大家拿錯」、「所以是誰的？不，是什麼才對」、「弟弟從寶特瓶變成醬料瓶而已，別緊張」、「歐尼醬」、「事情從複雜變成難以理解」、「天啊！弟弟落入多少人的口中惹」。

其中，也有內行人公布了正確答案，表示醬油膏的台語發音類似「豆油哥」，因此「弟弟」就應為「醬油」，「應該是豆油哥的弟弟沒錯」、「醬油膏是哥哥，清醬油就是弟弟」、「醬油嗎？醬油哥的弟弟就是醬油」、「醬油哥的弟弟，百搭醬油」、「導遊哥，的弟弟」。

▲有網友在醬料區發現一罐「弟弟」，讓他相當困惑。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸踢爆「口剝蠶豆」噁拚腳踩酸菜　老闆娘竟回：生意太好被忌妒

醬料罐註明「弟弟口味」！他一看秒現寒意…內行曝真相：超百搭

新竹32歲人妻摸到小腫塊　半年後變乳癌第三期　3狀況才需「全切」

台灣旅遊慘輸國外？眾人點名「2大致命缺點」：真的很敢開價

「冷氣團夾雨」全台濕冷！一張圖看變天30°C→14°C　雨停時間曝

雲林KTV、小吃部大稽查　北港分局查獲1件「未實名制」送辦

申請抗俄傭兵遭拒！阿美族王芮緹曝「落選原因」：不能提槍改拿刀

專技師打造「美女與野獸」麵包奪世界冠軍！系主任讚：努力有代價

搭到確診者便車！桃園3校染疫　市府緊急公告「停課10天」一次看

「鬼金棒」才喊漲…公平會要查了　老闆曝內幕大罵：要我自己吸收

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

蔡依林吐戀愛金句「把自己放第一」　小孩不認識自己..嘆：他們比較愛林俊傑XD

陸踢爆「口剝蠶豆」噁拚腳踩酸菜　老闆娘竟回：生意太好被忌妒

醬料罐註明「弟弟口味」！他一看秒現寒意…內行曝真相：超百搭

新竹32歲人妻摸到小腫塊　半年後變乳癌第三期　3狀況才需「全切」

台灣旅遊慘輸國外？眾人點名「2大致命缺點」：真的很敢開價

「冷氣團夾雨」全台濕冷！一張圖看變天30°C→14°C　雨停時間曝

雲林KTV、小吃部大稽查　北港分局查獲1件「未實名制」送辦

申請抗俄傭兵遭拒！阿美族王芮緹曝「落選原因」：不能提槍改拿刀

專技師打造「美女與野獸」麵包奪世界冠軍！系主任讚：努力有代價

搭到確診者便車！桃園3校染疫　市府緊急公告「停課10天」一次看

「鬼金棒」才喊漲…公平會要查了　老闆曝內幕大罵：要我自己吸收

統神新流量密碼！晨晨化身叛逆力量人點閱暴漲　三個月就會做效果

俄烏和談出現明確進展　「普丁與澤倫斯基」會談似有譜

陸踢爆「口剝蠶豆」噁拚腳踩酸菜　老闆娘竟回：生意太好被忌妒

在台俄人曝「故鄉恐怖洗腦」慘況：納粹轟炸城市　俄軍拯救烏克蘭

威爾史密斯道歉後…老婆終於發聲！　「這是個治癒的季節」又掀戰

醬料罐註明「弟弟口味」！他一看秒現寒意…內行曝真相：超百搭

新竹32歲人妻摸到小腫塊　半年後變乳癌第三期　3狀況才需「全切」

賈索即將回歸NBA！　鬥牛士可能轉戰勇士：他們為我敞開大門

勇士爭冠同時培養新星　伊古達拉批「不尊重柯瑞等核心球員」

她好奇問「最想住在台灣哪」　超多網友「投它一票」：天氣超好

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

生活熱門新聞

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他！

冷氣團夾雨全台濕冷　圖看變天30→14°C

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」網怕倒一片

50多歲女打AZ亡　獲600萬救濟金

「她認了不是處女」傳統媽反應驚呆！網讚爆

不是蛋撻！肯德基前員工「私心推1品項」

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

鬼金棒才喊漲　老闆遭公平會傳喚

台灣旅遊爛　網點名2大致命缺點

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

壽司郎「1神物」消失！鐵粉崩潰...總公司證實了

清明別拜錯時間　「這時段」鬼戶禁行

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

桃園3校染疫　市府公告停課10天

更多熱門

相關新聞

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

「有時候慶幸我弟沒結婚！」一名女網友透露，弟弟40多歲沒對象，吃住開銷都花家裡，也因此存款能存破千萬，但原PO卻慶幸弟弟沒結婚，因為娘家媽媽是個可怕的生物，重男輕女觀念非常嚴重。原PO出嫁當年，媽媽便給了一筆50萬定存，直言往後兩老房子與遺產要給弟弟的，要原PO別覬覦與妄想。

被遺忘的弟弟　繞台半圈找到親姊被趕出門

被遺忘的弟弟　繞台半圈找到親姊被趕出門

他月薪15萬「籌不出頭期款」　拿長輩房增貸！

他月薪15萬「籌不出頭期款」　拿長輩房增貸！

美乃滋忘記冰！隔幾天「整袋變成油」他嚇傻

美乃滋忘記冰！隔幾天「整袋變成油」他嚇傻

乾拌麵好貴？國宴廚的「麻辣醬」超簡單

乾拌麵好貴？國宴廚的「麻辣醬」超簡單

關鍵字：

醬油醬料弟弟

讀者迴響

熱門新聞

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他！

和碩前副總裁失聯第三天　監視器發現新畫面

冷氣團夾雨全台濕冷　圖看變天30→14°C

五月天阿信突道別粉絲「要退休了」！　爆料石頭得肺炎被隔離

蝦皮店到店「上班3天就想離職」　經理1句話他臉綠了

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」網怕倒一片

印度神童預言4月全球7災難...台灣被點名

「台灣第一女優」登《BBC》！　家庭促使入行：無法克制

50多歲女打AZ亡　獲600萬救濟金

彰化台61線回堵　男一路逆向遭輾過

「她認了不是處女」傳統媽反應驚呆！網讚爆

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

聯詠分紅傳上看50個月、最高逾千萬入袋　員工驚呼「紅利比年薪高」

高中壽星跳水亡在場友人家長否認起鬨

黃虛線超車噴1200元！網見違規原因長知識

更多

最夯影音

更多
男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」
黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面