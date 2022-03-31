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螢幕下Touch ID何時出現？分析師：iPhone 16以後才有可能

▲分析師認為要到2025年後蘋果才會採用螢幕下Touch ID。（圖／取自9to5mac）

▲分析師認為要到2025年後蘋果才會採用螢幕下Touch ID。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

雖然蘋果推出了口罩版 Face ID ，但許多人還是希望蘋果手機能搭載指紋解鎖功能，不果現在可能還要再等等。天風國際分析師郭明錤表示，蘋果最早要到 2025 年才會發布帶有螢幕下 Touch ID 的新 iPhone 。

郭明錤去年曾預測，螢幕下指紋傳感技術最早可能會在2023 年出現在iPhone上，但他在推特的最新發文，更新了自己的看法，他指出，根據對供應鏈最新調查結果，蘋果2023年不會發表具有Touch ID的新 iPhone，他指出，口罩版 Face ID，已經是一個很好的生物識別解決方案。

螢幕下 Touch ID 一直傳聞要推出。例如早在 2020 年，有爆料聲稱蘋果正在繼續研究螢幕下嵌入式指紋傳感器，此類傳言一直持續到 2021 。

郭明錤先前曾預測，iPhone 15將搭載螢幕內Touch ID。而現在的推測卻比過去時間再晚一年，他也說明，這是因為發展進度低於預期。

郭明錤沒有詳細說明 Touch ID 延後出現在蘋果手機的原因。根據外媒Appleinsider推測，鑑於之前的一些狀況看來，可能是因為開發或生產瓶頸。

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