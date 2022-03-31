3犬追逐奪人命！她遭撞倒「頭部重創」亡　2飼主沒繫牽繩慘了

▲因飼主未繫牽繩，三隻犬隻追逐吠叫，撞倒黃姓婦人導致其送醫不治，飼主被橋頭地院判處有期徒刑4個月。（圖／翻攝Google Maps）

記者郭玗潔／高雄報導

一名退休員警吳男騎自行車帶狗散步，路上巧遇也帶兩隻毛小孩步行的邱女一行人，兩方皆未繫牽繩。三隻狗狹路相逢，互相吠叫追逐，其中與邱女同行的黃婦不幸被撞倒，導致頭部受創，經急救不幸身亡。經橋頭地院審理，最後以過失致人於死罪判處邱女、吳男兩位飼主有期徒刑各4個月，可易科罰金；案經上訴，高雄高分院考量雙方已達成和解，予以認罪的邱女緩刑2年，而吳男堅不認錯，維持原判。全案可上訴。

邱女於109年1月8日16時帶著兩隻毛小孩，夥同妯娌黃姓婦人和鄰居一行共4人，沿甲仙區高128縣道往甲仙鬧區方向散步，正巧遇吳男騎自行車遛狗從後面經過。因兩方皆未替愛犬繫牽繩，三隻狗狹路相逢，互相吠叫追逐中不幸撞倒黃婦，造成其顱內出血等傷害，送醫不治死亡。

現場雖無人親眼見到黃婦被犬隻撞倒，但與邱女同行的鄰居表示，邱女在當下有喊「被狗撞到」，在救護車上邱女也表示黃婦是被吳男的狗撞倒。

不過事後邱女辯稱三犬相遇只有發出哼哼聲，用手杖敲敲地板他們就分開了，當自己的兩隻狗跑過黃婦身邊時，黃婦並沒有跌倒。後來她轉頭發現黃婦摔倒時，黃婦身邊並沒有狗。而吳男則否認三犬相遇後有發生吠叫、攻擊的行為。

雖兩人始終否認犯行，且被害人家屬同意不予追究，請求對被告兩人從輕量刑，但橋頭地院認為，雖未有人實際看到犬隻撞擊，但兩人未管理好自家犬隻，仍為黃婦遭撞擊倒地的原因，最後各判處邱女、吳男兩位飼主有期徒刑各4個月，可易科罰金。案經上訴，高雄高分院考量雙方已達成和解，予以認罪的邱女緩刑2年，而吳男堅不認錯，甚至一度企圖避責，因此維持原判。全案可上訴。