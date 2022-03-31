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社會 社會焦點 保障人權

酒駕護身符？騎士酒測吃1顆檳榔超標　1原因獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

高雄黃姓騎士去年4月11日酒後騎車上路，被巡邏警員攔查，卻在酒測期間吃檳榔，經檢驗酒測值為0.25剛好超標，因而挨罰，他不滿提出告訴。橋頭地院法官調閱密錄器畫面，加上兩名警員的證詞，認定警員在得知黃男吃檳榔之後沒有先讓他漱口，就進行酒測，確實可能影響檢測結果，最終裁定撤銷原判決，改判他無罪。

▲酒駕加重罰則新法上路後，全國警春節大執法，並首度追究提供飲酒場所業者責任。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃男一審被認定為酒駕累犯，被判3個月有期徒刑，得易科罰金12萬元。（示意圖／記者張君豪翻攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，黃男去年4月11日晚間8時至10時許在高雄市左營區某小吃部飲用啤酒，之後便騎車上路，他在店仔頂路與埤子頭街口因為行駛於道路中線，被巡邏警員攔下，經酒測測得吐氣酒精濃度為每公升0.25毫克，因而挨罰，被法院判處3個月有期徒刑，得易科罰金12萬元，另外還要併科罰金4萬元。

黃男不滿提出上訴，他強調，因為本身有吃檳榔的習慣，第一次酒測時，吐掉檳榔之後有先漱口，並未超標，接著他又吃了1顆檳榔，但第二次酒測時，警員沒有再拿水給他漱口，沒想到就超標了，「我買的檳榔有添加高梁酒成分。」

對此，實施酒測的警員出庭表示，當天攔查黃男時，第一次施測前有請他吐掉檳榔並漱口，數值是0.20，列印機沒有列印出來，接著出現「代碼5」，代表程序上沒有完成，也就是沒有吹滿5秒，所以機器只會顯示不會列印，「他聽到我說酒測數值是0.20後，又拿出檳榔開始嚼食，當下有請他吐掉，但沒有再拿水給他漱口。」

▲放射腫瘤科詹凱翔醫師表示，除口腔癌篩檢可以早期發現治療外，能夠不嚼食檳榔才是最重要的事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃男吃檳榔酒測超標，因為警員沒有讓他漱口而獲判無罪。（示意圖／記者林悅翻攝）

橋頭地院法官勘驗警員的密錄器，發現第二次施測前，警員得知黃男已經嚼食檳榔，卻沒有給他水漱口，而且從吐出檳榔到檢測僅間隔30多秒，未達15分鐘的間隔，依規定應該重測，但警員並未重新施測。

法官接著說，有些檳榔業者為了增加口感，的確會在泡製檳榔中所摻的紅白灰裡添加高梁或米酒，這部分有網路新聞資料佐證；此外，警員當庭使用相同廠牌、型號的酒測器實際測試，黃男在未嚼食檳榔的狀況下測出的數值為0，吃了3顆再測驗一次，就達到每公升0.36毫克。

而在警員的實務經驗中，吃檳榔後進行酒測的數值大約落在0.01至0.10之間，若經過漱口通常數據就會歸零。法官認為，由此可見，漱口確實可能對於吐氣酒精濃度數值有所影響，最終裁定撤銷原判決，改判黃男無罪，全案仍可上訴。

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