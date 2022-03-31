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台南偵查隊長酒後辦公室沿路拉屎　重懲2申誡...他羞「糞」自請調職

▲有網友在PTT爆卦爆料台南市警四分局偵查隊長蔡志成酒後失態，喝醉酒後失態，在辦公廳舍廁所洗手台前「挫屎」，弄得到處都是糞便，臭氣薰天。（圖／翻攝自PTT）

▲市警四分局召開人評會，初步決定將記蔡隊長申誡2次處分，惟仍需市警局核定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有網友在PTT爆卦爆料台南市警四分局偵查隊長蔡志成酒後失態，喝醉酒後失態，在辦公廳舍廁所洗手台前「挫屎」，弄得到處都是糞便，臭氣薰天，起初四分局還認為是有人「惡意」行為，隨地「烙賽」來挑戰公權力，結果發現「挫屎」者竟是自己人，四分局目前召開人評會，初步決定記蔡隊長申誡2次處分。

▲有網友在PTT爆卦爆料台南市警四分局偵查隊長蔡志成酒後失態，喝醉酒後失態，在辦公廳舍廁所洗手台前「挫屎」，弄得到處都是糞便，臭氣薰天。（圖／翻攝自PTT）

據了解，警方原本對他記1支申誡，但考量此事造成機關形象受損，除加重處分至申誡2次外，該員深感愧疚亦自請調職。

網路社群PTT有網在30日晚上9時多在爆卦PO文指出：「台南第四分局因為跟安平區公所相連的關係，所以自十幾年前市府就撥出原本清潔隊的廳舍給員警做使用，就連公廁也是跟四分局警察一同共用的 然而就在3月18日早上有民眾去區公所洽公時，發現整個廳舍走廊、廁所門口、洗手台及小便池被糞便噴得整個都是，由於這坨屎實在噴得太過誇張且噁心，引起清潔阿姨的憤怒」！

▲有網友在PTT爆卦爆料台南市警四分局偵查隊長蔡志成酒後失態，喝醉酒後失態，在辦公廳舍廁所洗手台前「挫屎」，弄得到處都是糞便，臭氣薰天。（圖／翻攝自PTT）

網友表示：警方跟第四分局的王子雄分局長第一時間還在那邊震怒，說什麼不排除有人藉由隨地「烙賽」來挑戰公權力，真的是笑掉人家大牙，「明明就是你們鴿子自己人拉的，誰會沒事半夜去警察局亂拉屎挑戰你無聊的公權力」。而且明明整個第四分局內部都知道，這些臭到不行的挫賽明明就是偵查隊長蔡志成本人在半夜跑去外面，因為喝到爛醉，所以當天凌晨回來分局時，「我們」隊長屎滾到連褲子也來不及脫，直接噴在走廊跟洗手台。

網友說：「我實在覺得有夠厲害，根本跟山羊一樣，拉整路的==，雖然整個分局的值班員警都聞到這股噁心的屎臭味，但因為是方仰寧局長愛將拉的鴿子屎，所以大家根本就敢怒不敢言，有再多糞怒也只能放心中，畢竟當初蔡志成本人，能夠在績效大幅落後其他候選同仁的情況下，從邊疆空降來市區當偵查隊長，本來就是靠方仰寧強力護航的關係，只要不是殺人放火，我們方仰寧局長一定會全力力保的，我就問你們這些官官相護，到處亂大便還鬼扯民眾挑戰公權力的警察啦，你們當天到底有沒有把這些大便採集起來當證物，還是把證據煙滅掉了？？？，再不然監視器也行啊，可別跟大家說警局沒裝監視器耶，呵呵」。

▲有網友在PTT爆卦爆料台南市警四分局偵查隊長蔡志成酒後失態，喝醉酒後失態，在辦公廳舍廁所洗手台前「挫屎」，弄得到處都是糞便，臭氣薰天。（圖／翻攝自PTT）

網友說：「辦案精神不就是實事求是，所以真的不要包庇自己同仁啦，不好好嚴懲這個在警局亂烙賽的垃圾，不然你們良心怎麼對得起清潔阿姨＝＝，事情已經發生超過十天了，如果全台破案率第一的台南警察，連一坨在警察局的屎連是誰拉的都找不到，那真的會笑死全體市民你們知道＝＝，在這裡我真心懇請蔡志成隊長，拜託你不要再隨地亂烙賽的好嗎？真的超級噁，要拉鴿子屎請回家自己慢慢拉，嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔，想到那畫面就想吐」。

據了解，台南市警四分局對蔡志成偵查隊長脫序行為，目前正召開人評會評議，初步決定申誡2次處分，並報陳報市警局，惟需待市警局核定後，才對外說明。

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