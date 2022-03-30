清明連假南警全力防堵酒駕　強力取締酒駕肇事較同期平均降20％

▲台南市交警大隊指出，清明節連假親友團聚掃墓，聚餐飲酒機會增加，南警全力防堵酒駕惡行，加強飲酒場所周邊，路檢及加密機動攔檢取締，並即時防制街頭聚眾鬥毆事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節連假親友團聚掃墓，聚餐飲酒機會增加，南警為了全力防堵酒駕惡行，除於清明節連續假期執行「全市同步取締酒駕車」專案，針對易酒駕肇事路段、餐廳、Pub、KTV等飲酒場所周邊，路檢及加密機動攔檢取締，防止酒駕行為，並即時防制街頭聚眾鬥毆事件。

市長黃偉哲十分重視酒駕對市民造成的危害，特別要求道安團隊發揮團隊力量，全力防制酒駕行為，據全國道安資訊平臺統計，台南市2022年1月份酒駕傷亡事故109件，較近3年同期平均137件，減少20.4％。另台南市2022年1月份30日交通事故死亡24人，相較去年同期減少7人（降低23%），表示市府各單位推動各面向交通事故防制作為逐漸奏效，市長黃偉哲期許台南市道安團隊再接再厲，並期勉各單位落實各項工作，以有效降低交通事故。

交警大隊大指出，加重處罰酒（毒）駕新法於3月31日上路，如有酒（毒）駕行為，一律吊扣汽機車牌照2年，若因而肇事致人重傷或死亡則沒入車輛；如為10年內累犯並公布姓名、照片及違法事實；另因乘客有防止駕駛酒駕義務，本次修法也加重乘客處罰金額為新台幣6千元以上至1萬5千元以下。警方呼籲，在酒駕重罰下，呼籲駕駛朋友勿酒後駕車，可搭乘計程車或善用代客叫車、代駕服務服務，避免觸法。

市警局長方仰寧表示，防制酒駕是警察重點工作，將持續強力執行，嚴打酒駕，展現維護社會秩序及交通安全的決心，也籲請餐飲業者應協助代客叫車、代駕服務，有代客泊車服務業者，絕不可任由酒後顧客取回車鑰匙自行開車，共同維護交通安全與落實社會責任。