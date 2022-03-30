快訊／天兵警開紅單彈匣掉地上...竟沒發現　還被民眾撿到

▲信義分局29日驚傳警員取締違停開單掉彈匣意外。（圖／翻攝google街景圖）

記者張君豪／台北報導

29日晚間八時許，台北市信義警分局三張犁派出所警員到轄區國父紀念館逸仙路旁取締違規停車，該名警員到場開單時，疑似防彈背心卡到勤務腰帶，導致腰帶彈匣帶鈕扣鬆脫，制式警用手槍PPQ M2的彈匣因此掉落在地，但該名警員開完單後仍未發現彈匣掉在地上逕自離開現場，不到10分鐘被路過民眾發現報警，信義警分局勤務指揮中心緊急通報該派出所線上警網，由就近的巡邏員警到場向民眾取回，所幸彈匣並無毀損，彈匣內12發子彈都無缺。

但這起警員到場取締違停，卻丟失槍彈、彈匣的意外事故實屬罕見；據了解該警員在信義警分局服務約3～5年、平常表現正常，但卻因執行110派遣的違停取締，到場拍照開單告發時，疑因拿手機動作太大，不慎卡到勤務腰帶導致彈匣鬆脫掉落，事後信義警分局督察組已介入調查並研擬祭出處分，該派出所長陳韋勳當晚休假返所，30日清晨也自請處分以示對警員疏失行為負責。

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