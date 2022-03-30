用派出所電話打1999嗆「世貿放炸彈」　北市男涉恐嚇危安遭逮

▲圖為信義分局外觀。（圖／翻攝google街景圖）

記者張君豪／台北報導

信義警分局三張犁派出所29日下午4時許接獲一張姓民眾報案，他向警方表示去世貿展場隨身物品不見，抱怨會場保全未積極幫忙，但警員告知他服務觀感問題無法報案，張男堅持要打電話給1999市民專線檢舉，但他利用三張犁派出所電話致電1999後，講到一半情緒失控，揚言「我會去世貿放炸彈」。

張民嗆聲後離開警所；信義警方稍晚接到台北市政府1999市民專線報案，指稱張民揚言要去世貿會場放炸彈，警方認定張男言行觸犯恐嚇公眾危安罪，當晚緊急將他帶回偵訊。

張男利用三張犁派出所打電話恐嚇1999服務人員，行徑實在太誇張，據了解，當時值班警員正在處理線上案件，基於禮貌、也不方便偷聽民眾和市政府檢舉陳情的電話內容，導致張男第一時間致電市民專線揚言「在世貿放炸彈」時，警方無法及時察覺，直到當天傍晚市民專線向信義警分局呈交此恐嚇言行資訊才得知。

警方認定張男行為觸犯恐嚇公眾危安罪嫌，循線將他帶回調查。調查發現，張男（40多歲）有多次精神病就醫紀錄，且遭警方帶回盤查時情緒相當激動，訊後將依觸犯恐嚇危安罪嫌將他函送，並戒護送往松德院區治療，才化解這場鬧劇。

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