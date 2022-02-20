啦啦隊女神遭偷拍裙底PO網　報案畫面曝！閨蜜陪同追惡狼

記者張君豪／台北報導

中信兄弟啦啦隊「PS女孩」成員「短今」驚傳遭到偷拍，裙底風光影片在網路上瘋傳，短今19日在閨蜜「豆芽」陪同下到信義警分局五分埔往派出所報案，並透過IG發文表示「多次對人性感到失望」，呼籲網友別再轉傳影片。

▲兄弟象啦啦隊成員短今（深色衣服右一）在閨蜜豆芽陪同下，到信義警分局五分埔派出所報案。（圖／記者張君豪翻攝）

五分埔派出所警方證實受理報案，20日上午公布短今前往警所報案畫面，據調查：歹徒偷拍裙底風光的影片發生地點是在捷運小巨蛋站的手扶梯，警方依單一窗口規定，將短今報案筆錄轉交給轄區松山警分局進行後續偵辦。

短今是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，因為外型亮麗、身材曼妙，擁有許多粉絲。信義警方表示，2月7日時，她IG帳號收到粉絲私訊，竟是他本人搭捷運時遭到偷拍裙底。

根據短今向警方報案時表示，根據回憶，事發當天應是2020年7月某日，當時她有穿著安全褲，從捷運小巨蛋站準備搭乘手扶梯從3號出口離開，卻遭到偷拍狼藉機搭訕問路，卻拿手機偷拍她裙底，拍攝者偷拍過程多次調整角度，還假裝問路將她正臉拍下；警方初步檢視影片後認定拍攝者有妨礙秘密的罪嫌。

19日短今在閨蜜豆芽的陪同下，到信義警分局五分埔派出所報案，並透過IG呼籲別再轉傳影片，否則將造成二度傷害，她事後PO文感嘆，「多次對人性感到失望，感覺有層霧矇住了我的前方。謝謝我的姐妹們一路陪伴、安慰我，謝謝為我蒐證的所有球迷朋友。」警方證實受理藝名短今的胡小姐（30歲）報案，目前案件轉呈案發地松山警分局中崙派出所進行後續調查。

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