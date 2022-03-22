「白帽長髮女」市府轉運站借錢回屏東　好心女看到這一幕驚覺被騙

記者張君豪／台北報導

市府轉運站近來傳出有一戴白帽的長髮女子四處向排隊等車民眾借錢，該女聲稱要借車資回屏東辦事情，並要民眾與她互加LINE允諾返鄉後會償還，但民眾事後驚覺遭到受騙，所以向警方報案求助，警方目前正擴大調閱監視器全力追查中。

▲警方鎖定出沒市府站專向民眾商借車資的長髮白衣女展開追查。（圖／記者張君豪翻攝）

市府轉運站轄區警方、信義警分局三張犁派出所證實：在3月21日2晚間0時接獲谷姓民眾報案，稱於忠孝東路五段2號（市府轉運站）遭一長髮女子搭訕借錢，疑似遭詐騙。

▲警方鎖定出沒市府站專向民眾商借車資的長髮白衣女展開追查。（圖／記者張君豪翻攝）

報案人谷女指出，當時長髮女子向她借車資要回屏東辦事情，女子向谷女說會加她line，並允諾回屏東後會償還，但直到谷姓民眾要搭車離去時，發現該女子還在市府公車站牌周遭俳徊，事後將事發經過告訴友人，驚覺疑似受騙，憤而報案求警方協助。

信義警方目前在府轉運站、捷運市府站周遭增派警力巡邏，避免再有此類疑似利用民眾善心詐財的案件發生；另擴大調閱轉運站及週邊監視器，已鎖定一名頭戴白帽之長髮女子，將循線通知她到案說明。

警方藉此案例呼籲，民眾若遭遇到隨機搭訕借錢應急，千萬不要直接給錢，可委婉先拒絕，並立即撥打電話通報警方到場協助查證，以免自己的善心遭到有心人士利用。

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