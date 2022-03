俄重大挫敗！部隊被迫返俄羅斯、白俄部署補給　最新情報曝光

▲烏克蘭基輔市郊的伊爾平(Irpin),一輛俄羅斯坦克被摧毀棄置路邊。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

英國防部30日發布烏俄戰況最新報告,俄軍單位損失慘重,被迫返回白俄羅斯及俄羅斯進行重新部署及補給。此舉讓原本就已經相當緊繃的後勤工作帶來更大壓力,並顯示俄方在重組烏克蘭前線部隊時遇到困難。

這份情資報告也提到,俄方很有可能持續透過大規模炮擊及飛彈攻擊的方式,彌補地面部隊機動能力下降。此外,俄方宣稱把重點放在頓內茨克及盧甘斯克的進攻上,極有可能是默認難以維持一個以上重要進攻軸線。

