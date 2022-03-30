普丁淪「政治殭屍」遲早被下台　真正開戰原因曝光

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭第2個月，宣稱第一階段軍事行動已完成。但《漢和防務評論》軍事雜誌創辦人兼總編輯平可夫直言，如今的俄軍不但損失慘重且尚未完成目標，所以才不得不改變作戰計畫，而總統普丁早已淪為「政治殭屍」，開戰全因自身政治野心，最終下場很有可能就是「被下台」。

美國之音報導，俄羅斯宣稱完成第一階段軍事行動，接下來把重點放在烏克蘭東部頓巴斯地區。然而與此同時，俄軍接連傳出重大損失，包括多名高級指揮官陣亡及大型登陸艦被擊沉。

平可夫直言，俄軍改變把重心轉移至頓巴斯地區，是因為損失慘重且未完成既定目標，開戰一個月沒有拿下任何一座烏克蘭大城，士兵傷亡嚴重，大規模攻勢已經不可能，只能停下來把作戰主要中心及方向放到頓巴斯，「這狀況（普丁）應該是知道的，因為沒人敢做出這樣的決定」。

至於俄國此次開戰目的，平可夫認為，這是普丁為了自身政治生命在著想，因為依據現階段人脈關係，難以讓他在2024年大選勝出，因此提前2年發動重大攻勢，極有可能想藉由拿下頓巴斯地區並複製克里米亞模式，併入俄羅斯創造另一個奇蹟，「這很明顯就是普丁的野心，戰爭完全是為他自己著想」。

平可夫表示，普丁已成為「政治殭屍」，與西方陣營決裂的他不可能重回國際舞台與其他國家領導人一起露面、拍照，「他必須被更換」。

平可夫進一步說明，普丁此次作法已危及到俄羅斯改革開放的受益者，有三分之一的俄國人徹底改變生活型態、迎接與世界接軌的新生活方式，這群人也是普丁支持者，「但在生活被徹底打亂後，他們會是什麼心態？所以『密謀集團』遲早會出現，如今只是時間問題，還有怎麼把他搞下去」。