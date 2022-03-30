不斷更新／烏克蘭要求多邊安全保障　烏南大樓被轟巨洞增至12死

▲烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolayiv）一棟政府大樓被俄軍導彈擊中。（圖／翻攝自Telegram）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯2月24日出兵侵略烏克蘭，至今已逾1個月。烏俄最新一輪談判昨（29）日在土耳其伊斯坦堡登場，莫斯科宣布大幅縮減烏國首都及北部的軍事活動，似乎透露出和平曙光，普丁及澤倫斯基可望會晤。不過，美方似乎對此抱持保留態度，仍計畫祭出新一輪制裁。與此同時，烏東分裂地區2個自立共和國先後宣布有意加入俄羅斯聯邦。

【08:51更新】

最新消息指出，尼古拉耶夫政府大樓空襲事件死傷上修至少12死、33傷。

烏克蘭總統辦公室主任耶馬克（Andriy Yermak）29日表示，烏克蘭需要建立一套新的國際安全系統，把任何針對該國的侵略都化為「不可能」，且正與美國、英國、中國、加拿大、法國、德國、土耳其、義大利、波蘭及以色列針對「未來安全保障的文件」合作中，「這就是為什麼我每天都與國際夥伴保持聯繫，試圖實現這個全新的多邊安全條約。」但他沒有透露細節規畫。



【07:59更新】

烏克蘭南部行政中心、造船業重鎮尼古拉耶夫（Mykolayiv）29日又遭空襲，當地主要政府大樓被飛彈轟出大洞。根據《衛報》等外媒最新消息，當局確認目前至少8死30傷。

【07:30更新】

烏東分裂地區「頓內茨克人民共和國」（DPR）領導人普希林（Denis Pushilin）29日表示，一旦該政權控制了整個頓內茨克地區，就可能考慮加入俄羅斯聯邦。2天前，盧甘斯克人民共和國（LPR）領袖帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）也表示可能舉行公投，表決是否加入俄羅斯。

【07:17更新】

美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）29日表示，美國和盟友正在計畫針對俄羅斯的下一輪制裁，對象包括俄國軍工供應鏈，藉此削弱克里姆林宮「戰爭機器」的運轉能力。

【05:54更新】

美國空軍四星上將、歐洲司令部最高司令沃特斯（Tod Wolters）29日坦承，美軍情報蒐集「可能」存在與真實情況的落差，導致美方在俄烏開戰前高估俄軍實力、低估烏軍抵抗的能力。

【05:19更新】

俄羅斯承諾減少基輔及切爾尼戈夫周邊戰火，但美國總統拜登表示，「關於他們是否遵守諾言，我們拭目以待。」五角大廈也表示，俄國開始從基輔周邊營地調離少數部隊，但此舉比較像是「重新部署」，而非撤離。

【01:50更新】

烏俄和談談判29日出現明確進展，俄方承諾在首都基輔及北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）周邊的軍事活動，不過沒有提及烏克蘭東部及南部。儘管如此，俄方釋出緩解局勢的姿態，也讓外界預期接下來可能會舉行烏俄總統會晤。