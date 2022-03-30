快訊／彰化確診夫妻足跡涉苗栗　後龍2地採檢77人PCR結果出爐

▲苗栗縣衛生局29日，針對這對確診夫妻所到之處進行大規模清消。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

彰化縣本土確診夫妻，2人24日曾至苗縣後龍鎮台灣花卉生物技術股份有限公司開會，中午到後龍牛師父御膳牛肉麵用餐；苗栗縣衛生局29日夜間在大千綜合醫院及為恭紀念醫院成立PCR採檢站，供採檢29人報告皆為陰性。本案截至30日上午8點共採檢77人，PCR全數陰性。

苗栗縣政府指出，針對2人所到之處進行清消，同時依據感染風險評估後共匡列48位接觸者，其中37人列為居家隔離(本縣29人；外縣市8人)；自主健康管理3人；自我健康監測8人(本縣5人；外縣市3人)。昨（29）日夜間大千綜合醫院及為恭紀念醫院成立PCR採檢站供採檢29人，報告皆為陰性。本案截至今（30）日上午8點共採檢77人，PCR全數陰性。

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苗縣府強調，因全國本土疫情多點爆發，疫情緊張，為守護民眾健康，依據風險評估衛生局針對居家隔離或居家檢疫個案就醫及民眾居家快篩發現陽性時，會依狀況聯繫消防單位進行護送，導致傳出社區或工作場所有確診個案之不實消息。

近來民間陸續傳出竹南鎮、苗栗市有確診個案等，衛生局澄清為假消息，呼籲民眾勿散布，如有不實謠言傳播可依傳染病防治法第63條最高可處300萬罰鍰，或3年以下有期徒刑、拘役，確診個案以縣府公告為準。

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