323強震釀155校受損　苗栗災損最慘！頭烏國小需1300萬修復

記者吳奕靖、林冠吟／綜合報導

花東外海23日凌晨發生芮氏規模6.6的強震，讓不少民眾從睡夢中驚醒，而部分地區也傳出災情，花蓮玉里鎮玉興橋28根頂力樑因此側翻、斷裂，教育部也公布各級學校受災情形，全台共有155校傳出災情，其中又以苗栗縣頭屋國小受損最為嚴重，災損金額達1300萬元。

▲花蓮323強震，玉里鎮玉興橋斷裂。（圖／記者楊漢聲翻攝）



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23日凌晨受到花東外海強震影響，全台各地陸續有零星災情傳出，教育部統計各級學校災損情形，截至23日20時止，受災學校達155間，初步災損金額達3515萬8370元。

教育部指出，如以縣市區分，苗栗縣災損1358萬元最多，其中又以頭屋國小災損金額情形最慘，總金額達1300萬元，因其北側擋土牆出現多處裂縫與傾斜，傾斜程度已超過規範值12倍，並因地震過後有裂縫加大情形。

其次為高雄市，高雄市災損金額506萬餘元，忠孝國小通報校內多處天花板、地板裂縫變大且鋼筋裸露嚴重、樓梯裂縫變更大，隨時有斷裂可能、廁所、窗戶破裂與地板隆起情形，災損金額達207萬元。

▲忠孝國小因323地震受損情形。（圖／忠孝國小提供）



而嘉義縣總災損金額達472萬餘元，嘉義縣內埔國小通報災損金額為200萬元，地震過後有走廊屋頂集水槽漏水、走廊與廁所磁磚剝落、校長室牆壁龜裂、廁所內部水管漏水等情形。

對此，教育部也提醒各級學校，要求校方仍應注意餘震，請學校詳查各項設施，如有災損情形也應盡速進行校安通報，如校內因地震有危險情形，也應提醒師生不要接近，以免發生危險。