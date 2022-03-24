罕見！龍德家商停招又復招　「新增3科」429字聲明曝

記者黃翊婷／綜合報導

創校50年的苗栗縣私立龍德高級家事商業職業學校（簡稱龍德家商），2019年宣布停招並改制為私立雙語中小學。不過，校方今年3月22日發布一篇429字的復招聲明，表示3年前轉型因土地爭議被迫中止，現已復招，並申請烘焙食品科、家具木工科、時尚造型科3個新科，力求以全新的風格及形象重新出發。

▲龍德家商2019年曾申請停招，目前則已經申請111學年度復招。（圖／翻攝自Google地圖）

龍德家商創辦於1972年，全盛時期曾有超過1800名學生，一度是苗栗海線學生人數最多的高職學校，但隨著少子化問題越來越嚴重，校方招生數逐年銳減，於是在2019年宣布停招，並打算改制為私立雙語中小學，是全台第一所高職轉型私立雙語中小學的學校。

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龍德家商今年3月22日發布一篇429字的復招聲明，內容提到，近期有媒體報導苗栗縣某私校將於111學年度停止招生，但因為揭露訊息不明確，校方收到許多國中家長、師長來電詢問，特此發布3點聲明，校方已申請111學年度復招，而且獲得教育部國教署核准，還申請烘焙食品科、家具木工科、時尚造型科3個新科，力求以全新的風格及形象重新出發。

復招聲明全文如下：

近來有媒體報導苗栗縣某私校將於111學年度停止招生的訊息，報導中提及本校亦曾於3年前申請停招，但因所揭露訊息不明確，導致國中家長、師長頻頻來電詢問，為正視聽特此聲明：

1、本校3年前欲轉型為私立雙語中小學，於109學年度申請停招獲准，後因鎮公所公有土地爭議問題，導致轉型程序被迫中止，本校轉而申請111學年度復招，獲得教育部國教署核准。

2、本校現已申請烘焙食品科、家具木工科、時尚造型科3個新科，並同步進行校舍修繕工程發包及校務重整，力求以全新的風格及形象重新出發！

3、另有流言傳出今年度入學之學生，之後可能產生因學校經營問題而被迫「輔導轉學」的疑慮，更是子虛烏有的無端揣測。本校3年前在決心轉型之時即保證在校師生於原校原科畢業，即便學生數大量減少造成巨額虧損仍堅持正常教學，如今僅存的三年級學生亦即將於6月在本校順利畢業，未來不會亦不可能因任何理由損害學生受教權益，請各位老師、家長、同學可以放心的將學生的未來交到我們的手上，我們將盡力給予他們最充實豐富的3年技職教育！

▼龍德家商復招聲明。（圖／翻攝自Facebook／龍德家商）