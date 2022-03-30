深夜驚魂！台72線苗栗公館段「天降巨石」　3車撞上1人受傷

▲落下的巨石讓經過台72線的3輛轎車閃避不及直接撞上，造成1人輕傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台72線27.5公里處，苗栗公館路段，29日深夜發生巨石掉落車道意外，經過車輛閃避不及當場撞上落石，意外造成3車受損及1人輕傷送醫；警方立即派員趕赴現場處理，並緊急封閉客屬大橋至出磺坑路段，以防再度發生落石造成行車安全意外。

警方表示，29日晚間10時55分接獲報案，稱台72線27.5公里處，往大湖方向、公館出磺坑路段，發生巨石掉落車道意外；員警到場後發現車道上散布大大小小的石塊，最大的石頭有如半輛轎車大小，先後有3輛車子閃避不及撞上，為防止落石再度發生，趕緊封閉台72線客屬大橋、出磺坑間東行交通。

其中吳姓小貨車駕駛（39歲）因閃避不及，導致右前輪爆胎無法行駛；第2輛劉姓小客車駕駛（35歲），也因來不及反應，車體有輕微刮傷；第3輛邱男所駕駛的小客車，載著劉姓友人也遭池魚之殃，右前車頭損毀嚴重，友人輕微挫傷送醫救治。

苗栗警方表示，現場交通事故及落石於凌晨1時30分排除完畢，但為防再度發生落石意外，道路主管機關公路總局苗栗工務段，決定先將該路段封閉，早上再次檢視落石現場安全無虞後，於6時30分開放通車。

警方提醒民眾，因近期發生地震後，又逢連日大雨，山區土石可能鬆動，用路人行車務必注意安全，儘速通過危險路段，如發現現場有小落石，就有可能會發生大落石坍方，務必隨時注意路況提高警覺。

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