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桂竹筍今年產量大增每公頃9000公斤　專家揭「雨水很多」幫了忙

▲▼桂竹筍。（圖／農糧署北區分署提供）

▲桂竹筍剛採收外觀。（圖／農糧署北區分署提供，下同）

記者許展溢／台北報導

清明時節為桂竹筍採收季節，農糧署北區分署提到，苗栗縣是全台桂竹筍主要產區之一，其中又以獅潭鄉、南庄鄉、泰安鄉、大湖鄉栽培面積最多，面積高達2萬4000公頃，今年2-3月主產區雨水充足，桂竹筍紛紛冒出頭，產量可望回穩，一掃109年、110年久旱不產筍情形。

北區分署指出，桂竹筍大多栽培於山坡地林業用地上，屬森林副產物，是筍農重要收入來源，惟田區大多無灌溉設施，產量受天候影響甚鉅，近2年春天氣候久旱不雨，致桂竹筍產量大幅銳減近5成，每公頃產量約5000公斤，不過今年2-3月主產區雨量充沛，桂竹筍紛紛冒出頭來，3月底部分產區已陸續開始採收，清明節前後將進入採收高峰期，預估會是豐收的一年，每公頃產量可望超過9000公斤。

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▲▼桂竹筍。（圖／農糧署北區分署提供）

▲桂竹筍殺菁處理。

北區分署署長王安石分說，桂竹筍栽培管理較為粗放，利用竹林落葉作為有機質肥料，且筍殼堅硬，形成保護層避免害蟲危害，完全不施用農藥及肥料，可以算是最乾淨的蔬菜，這2年來北區分署也持續輔導轄內桂竹筍農友及農會取得產銷履歷驗證，目前苗栗縣已有85公頃取得產銷履歷驗證。

北區分署提到，俗語「竹掃把掃馬路，竹筍子掃腸肚」，桂竹筍具有高纖、低熱量的特性，成為體內環保的最佳食材，又富含蛋白質與膳食纖維、碳水化合物、維生素與多種礦物質，營養相當豐富。桂竹筍適合用炒、魯及煮湯等方式烹調料理，常見菜色包含桂竹筍炒肉絲、辣豆瓣炒桂竹筍、桂竹筍滷豬腳、桂竹筍排骨湯等等，料理種類變化多元。

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