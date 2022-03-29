快訊／彰化確診者曾到苗栗後龍　採檢10人PCR結果出爐　

▲從彰化到苗栗的確診夫妻，縣府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

彰化縣本土確診案23078及23079為夫妻（皆為33歲），曾於24日早上10點30分至苗縣後龍鎮台灣花卉生物技術股份有限公司開會後中午到後龍牛師父御膳牛肉麵用餐。苗栗縣防疫團隊28日晚上7點多接獲通知後，立即啟動相關疫調及二地點的接觸者採檢共採10人，連夜進行檢驗，PCR採檢皆為陰性。

苗栗縣政府表示，案23078及案23079是一對夫妻，24日早上10時30分至後龍鎮「台灣花卉生物技術股份有限公司」開會後中午到後龍「牛師父御膳牛肉麵」用餐。本府防疫團隊28日晚上7時接獲彰化縣通知後，立即啟動相關疫調及2地點的接觸者採檢共採10人，連夜進行檢驗；PCR檢驗結果花卉公司7名PCR陰性，其中2人列為居家隔離，5人列自主管理；牛肉麵店員工3名陰性皆列為居家隔離個案。29日持續進行匡列、採檢及清消等防疫作為。

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縣長徐耀昌表示，2名確診者都曾接種2劑BNT疫苗，28日上午因有症狀，於診所就醫快篩陽性後，由當地衛生局安排採PCR陽性確診（案夫CT值15.8、案妻CT值23.1）。由於具傳染風險，本縣獲通知後徹夜進行相關防疫工作。牛肉麵店實聯制資料25筆衛生局一一通知並亦發放細胞簡訊通知採檢及依據感染風險列居家隔離或自主管理。涉及本縣公共場所足跡已停業完成清潔、消毒請鄉親安心、放心。

籲請鄉親倘若與確診者有足跡重疊者，可於29日晚上5時至9時及30日上午8時30分至中午12時30分至大千綜合醫院或為恭紀念醫院進行免費PCR採檢。如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩，儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所。

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