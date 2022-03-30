「阿才的店」告房東隱瞞違建害廚房被拆　求償286萬落空原因出爐

▲知名台菜餐廳「阿才的店」告房東求償286萬餘元，一審被判敗訴。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者黃哲民／台北報導

被學運世代譽為「民主聖地」的台菜餐廳「阿才的店」，2018年向幸福人壽前董事長鄧文聰的一對兒女租屋營業，後因做為廚房使用的屋內違建被拆除，「阿才的店」遷址並告房東隱瞞實情，索賠不能營業等損失共286萬餘元，台北地院審理認定租屋前應詳閱屋況及法規，租約也沒擔保可用來開餐廳，判「阿才的店」全部敗訴，可上訴。

「阿才的店」於1990年開幕，已故經營者劉建華生前兼任店內廚師，適逢台灣剛解嚴不久、民主運動興盛，「阿才的店」走古早風，擺滿許多台灣本土的老東西，吸引學運世代、民進黨人士和媒體記者到此搏感情、論時政，被譽為「民主聖地」。

「阿才的店」原址在北市金山南路與仁愛路口，2018年3月向鄧文聰一對兒女鄧任均、鄧任妤承租北市仁愛路二段一處一樓店面營業，約期6年，並約定月租從12萬元逐步調高到14萬元，但去年（2021年），店內因有違建被拆除而停業，後遷址到北市八德路二段現址重新開業。

「阿才的店」提告主張，承租前就表明要開餐廳，房東卻隱瞞店內後方有違建，以致用來設置廚房遭拆除，且屋內另有約1/3面積屬於公共區域、無法使用也不能改成廚房，以致被迫關門，要求房東賠償不能營業的損失、超收租金與裝潢殘值共286萬餘元。

鄧任均、鄧任妤反駁指出，「阿才的店」從去年2月起欠租2個月，經催告不理，已可歸責於對方，所以去年4月終止雙方租約，且「阿才的店」簽租約前就知道屋內增建部分不能做為廚房，仍僱工裝修，不該求償，反而應騰空屋內回復原狀歸還。

法官查明雙方租約經過公證，內容僅載明「供營業之使用」及房客應自行查明管制法規，房東以現況交屋，不保證適於房客的營業，可見房東沒擔保可用來開餐廳，且依現場照片顯示，「阿才的店」在店內所稱的公共區域擺放桌椅、櫃臺，實際上有使用，並沒閒置。

法官並指「阿才的店」前負責人楊怡欣明知明火爐具不能設置於店內違建部分，仍要求裝潢業者設置，之後被拆除就不能怪罪房東，據此判「阿才的店」全部敗訴，可上訴。