截肢女孩公司竟是大違建！官方認證「4樓蓋成7樓」　工務局喊拆

▲乙順公司再被爆有違建。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

被爆出對截肢女孩冷漠對待的乙順公司，再度被苗栗縣議員曾玟學爆料該公司位於高雄市福安路的透天厝，竟是4樓改成7樓的違建，對此，高雄市政府工務局違建大隊表示，依照行政程序法，將給予屋主7天陳述意見，可自行拆除或補照，否則將排定時間拆除。

曾玟學在臉書上指出，乙順公司謝姓負責人及親友所擁有的多間公司都設立在「高雄市苓雅區福安路X號」的地址，有熱心網友告知應該是違建，經黃捷議員服務處協請高雄市政府調查後，確認該建築物係為4層合法建物，現場勘查屋頂有增建鋼筋混凝土及鐵皮屋，也就是說，明明只能蓋4層樓的，他們卻一路蓋到7樓，硬生生多了3層，多出來的部分明顯是違章建築。

曾玟學抨擊，乙順公司不只違反勞基法占員工便宜、違反職安法陷員工於危險之中，現在更被發現違反建築法公司本身就是大違建。乙順若如其所說，是很「單純、善良」的人，請趕緊將自己的違建處理處理吧！

對此，工務局拆除大隊表示，福安路X號的違建案已經接獲檢舉，經查該屋的現況為完工違建，依照行政程序法，將發文給予屋主陳述意見，7天之內可以進行補照、自行拆除或進行其他行政救濟，時間一到屋主如無回覆，將依法開出行政處分書，訂定時間去拆除

對於曾玟學的爆料，乙順公司表示不願再做回應，只強調已經交由建築師進行改善。