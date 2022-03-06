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台中大樓惡火釀禍！市府證實「頂樓是違建」　一樓堆滿雜物阻救援

記者柯振中、游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市中區興中街6日下午發生火警，一處集合式住宅起火造成6人死亡、6人受傷，搜救工作仍在進行當中。事後有人爆料，該棟建築物8樓屬於違建，而後台中市府也證實，都發局2009年4月2日曾經報查，確認頂樓一層屬於既存違建。

▲▼台中惡火。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中惡火釀多人死傷。（圖／記者白珈陽翻攝）

這場火警發生在下午4點30分，警消接獲報案後，派出超過30輛消防車、數十位消防人員前往救援，晚間6點30分初步控制火勢，人員也入內進行搜救。

火警發生後，有不少住戶受困電梯、頂樓與7樓，還有人爬到鐵窗上求生，儘管消防人員不斷灑水降溫，有名50歲袁姓男子仍舊受不了高溫，從6樓跳下，重摔在馬路旁的轎車上，嚇得目擊民眾尖叫。

▲台中民宅火警，男子受不了高溫跳下。（圖／台灣新聞記者聯盟提供）

▲台中民宅火警，有男子受不了高溫跳下。（圖／台灣新聞記者聯盟提供）

▼台中中區住宅竄恐怖大火，男子跳窗逃生重摔車頂凹大洞。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中中區住宅竄恐怖大火，男子跳窗逃生重摔車頂凹大洞。（圖／記者白珈陽攝）

不過，由於莊姓女房東時常在外撿回收、雜物，再將東西堆放在一樓，難以搬運，消防員只能搭乘雲梯車，從高樓層破窗進入，再逐層進行搜救，找尋是否有受困民眾，但不斷傳出噩耗，罹難者人數持續增加。

這棟大樓是地下一樓、地上七樓的建築，原先是經營飯店，又被稱為「偷情飯店」，後來改成出租套房，7層樓一共隔出了41間套房，租金落在5,000元到7,000元不等。

由於房東喜歡在一樓堆放雜物，環保局多天前曾到場稽查、清理，當地里長表示，火警發生前一樓曾冒出火光。至於詳細起火原因為何，仍待進一步釐清。

火警發生後，有人出面爆料，該棟住宅的頂樓屬於違建，台中市府進行調查，這棟大樓取得的執照上為地下一層、地上七層的合法建物，但都發局2009年4月2日曾經查報屋頂一樓違建在案，因此頂樓有一層既存違建。至於是否被當成日租套房出租，台中市觀旅局不曾接獲檢舉，2017年至2021年間也沒有裁罰紀錄。

台中市府表示，這棟大樓屬於有建照的合法建築，最近一次的消防設備檢修為2021年9月，例行公安檢查有合格，雖然頂樓是違建加蓋，但不在火勢範圍內，與高雄的城中城危老建築不同。

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快訊／台中惡火6死！驚傳雲梯車故障誤救援　消防局緊急回應
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