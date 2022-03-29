桃園慈母宮籌辦水陸普度大法會　韓籍宮主推展各界重視長照理念

▲位於桃園市蘆竹區的慈母宮，將於4月3日起一連14天舉辦「僧伽長照水陸普渡大齋勝會暨眾神祈福法會」。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區慈母宮為推展長照理念，訂於4月3日起舉辦「僧伽長照水陸普渡大齋勝會暨眾神祈福法會」，結合佛教元亨寺會常法師、北港朝天宮、萬華龍山寺等宮廟十方信眾。宮主朴婕瑀表示，她20歲離開韓國來台求學，受媽祖感召成為信徒，歷經30年人生歲月，以30元為基礎一步一腳印慢慢籌建完成慈母宮，希望透過宗教力量，推展僧伽長照的理念進而培訓更多居家照服員。

▲位於桃園市蘆竹區的慈母宮將舉辦水陸普渡大法會，元亨寺會常法師將在法會上為全球疫情祈求和平。（圖／記者沈繼昌攝）

這場水陸普度大法會預定4月3日起一連14天在蘆竹慈母宮舉行，今天上午邀集佛教元亨寺會常法師、萬華龍山寺董事長黃書瑋伉儷等宗教、企業界人士還有民進黨桃園市長擬參選人黃適卓也以信眾身分參與，會常法師希望透過水陸大法會喚起世人對高齡化長照認知與參與。另外法會中也特別為國家與全球疫情祈福、並為台灣因疫情罹難者與俄烏戰爭所有罹難者、中國東方航空罹難者設立拔度牌位。

蘆竹慈母宮宮主朴婕瑀也說，鑑於全球高齡化，連出家信眾也面臨高齡化等問題。慈母宮結合佛教元亨寺會常法師、北港朝天宮、萬華龍山寺等宮廟力量，籌辦水陸大法會，希望透過宗教力量，推展長照理念進而培訓更多居家照服員。

▲桃園市蘆竹區慈母宮公主朴婕瑀示範以純手工製作道地韓國泡菜。（圖／記者沈繼昌攝）

朴婕瑀說，她籌建慈母宮時，曾以製作道地韓國泡菜籌募經費，泡菜原料、調味均來自韓國，製作過程不含任何化學添加劑，因此廣受信眾與消費者肯定，廟方籌建過程一點一滴都靠從最初30元慢慢籌建而來。信奉媽祖不分國籍，希望藉由宗教力量的感化，祈求世界和平。

朴婕瑀強調，她雖為韓國人，在其國家裡，從未接觸過媽祖。但來台後，30年的同樣夢境之中，媽祖教會她國語與台語，更讓她融入台灣信仰，為發揚媽祖照顧世人、祈求和平精神。本次法會所有信眾之奉獻將作為推展僧伽長照理念，進而培訓更多居家照服員，讓高齡化社會，長者能得到更有尊嚴居家照服。

【更多新聞】

►快訊／桃園壽司郎縱火原因曝！悍女見前任新歡機車 一把火毀14輛

►LIVE／大潭電廠群聚延燒！桃園今+2 鄭文燦最新說明

►假借濟公乩身除嬰靈 淫棍騙女「陰道內畫符」摩鐵做法性侵